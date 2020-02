Dembélé será (otra vez) el fichaje de invierno

EDITORIAL

El Barcelona no fichará a nadie en invierno. Era un secreto a voces después de que el club fracasara en la búsqueda de un delantero centro que pudiera paliar la falta de gol que acarrea la lesión de Luis Suárez, involucrado en casi la mitad de los goles del cuadro azulgrana esta temporada, y así lo confirmó ayer por la noche Guillermo Amor, director de relaciones institucionales del club catalán. El Bracelona no ha logrado dar con un nueve que cumpliera con los requerimientos de un club que no quería fichar por fichar y que descartaba realizar una operación similar a la que trajo a Kevin-Prince Boateng al Camp Nou y ahora apunta a Ousmane Dembélé como revulsivo en ataque.

Sin embargo, será la tercera vez que al extremo galo le pongan esta etiqueta. En su primera temporada cayó lesionado a las primeras de cambio y no pudo reaparecer hasta principios de enero aunque un desgarro muscular retrasó su reaparición definitiva hasta febrero. Entonces marcó 3 goles en los 17 partidos que disputó en la segunda mitad de la temporada. En la pasada logró esquivar las lesiones graves durante el primer tramo pero aun así no completó ni un solo partido hasta el mes de diciembre. Aun así empezó el 2019 como un tiro pero un nuevo desgarro en marzo truncó el mejor rendimiento que ha ofrecido hasta la fecha pero solo marcó 1 gol desde el mes de enero.

En la presente campaña apenas ha disputado un puñado de partidos. Ernesto Valverde le dio la titularidad en la jornada inaugural de la Liga en San Mamés y desde entonces el rendimiento de Dembélé ha ido cuesta abajo. Tres lesiones musculares y una sanción le han impedido disputar más que 9 partidos y marcar 1 solo gol antes de caer lesionado ante el Borussia Dortmund a finales de noviembre. Entonces se le diagnosticaron diez semanas de baja y apenas le queda una para que se cumpla el plazo.

El francés incluso ya ha participado en los entrenamientos con el grupo y en breve recibirá el alta médica. Así, Dembélé llega justo a tiempo para apuntalar a un Barcelona que le ha abierto la puerta a Carles Pérez y no ha encontrado delantero centro. El francés fracasó como revulsivo en las últimas dos temporadas. A la tercera tiene que ir la vencida.