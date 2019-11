Las declaraciones de Robert Siboldi tras el último partido de Cruz Azul del Apertura 2019

​ La Máquina Celeste se despidió este sábado de su afición y del ​Apertura 2019 con un triunfo y goleada en el Estadio Azteca ante ​Atlético San Luis con marcador de 3-1.

Pese al resultado positivo de ‘La Máquina Celeste’ en el duelo de la jornada 19, ya fue demasiado tarde para el club, pues desde la jornada anterior los cementeros quedaron matemáticamente sin aspiraciones de entrar a la liguilla, y el mismo director técnico, Robert Siboldi, reconoció el fracaso.

"El sentimiento es de alegría, por un lado, por el resultado, el partido, el funcionamiento, pero por otro lado de desazón, porque no pudimos conseguir el objetivo que era entrar a la Liguilla. Este equipo no solo necesita, sino que tiene que estar en la ​Liguilla”

“Es un fracaso en ese aspecto, pero no le tengo miedo a la palabra fracaso, porque eso me pone más alerta, buscando la forma de revertir esta situación", aceptó Robert Siboldi al finalizar el último partido del año para ​Cruz Azul .

Me hago responsable por los últimos 10 partidos; no pongo excusas.- Robert Siboldi  @FEsquivelCANCHA pic.twitter.com/Uq2p3AL68A

Además, el entrenador uruguayo se responsabilizó sobre los resultados de su equipo en los últimos partidos, pues varios triunfos se le escaparon al club celeste.

"Yo me hago responsable de las últimas diez fechas. Enumerarte todas las vicisitudes que pasamos sonaría a excusa y yo no quiero poner excusas, no hay excusas", declaró el estratega celeste.