Las declaraciones de Robert Siboldi tras el empate de último minuto contra Tigres

​ En la mayor parte del partido entre ​Cruz Azul y Tigres, los cementeros iban adelante en el marcador gracias a un gol de Jonathan Rodríguez, lo que mantenía a los celestes con esperanzas de liguilla, pero un golazo de Gignac al minuto 91', llegó una nueva 'cruzazuleada'.

El director técnico de ‘La Máquina Celeste’, Robert Siboldi, lamentó el resultado del encuentro ante Tigres de la ​jornada 15, ya que los cementeros se quedaron a segundos de sumar las tres unidades en su visita al ‘Volcán’, las cuales necesitaban para mantener las aspiraciones de avanzar a liguilla.

"Estamos en construcción, el cambio de forma de juego no se logra fácilmente, teníamos mucha ilusión de ganar este partido para meternos en la pelea, pero no se dio. No vamos a descartar hasta que matemáticamente no haya más chance".