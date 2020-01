​Con sus declaraciones, Layún condenó a que su salida de la selección fuera por la puerta trasera

Tras la obtención del título de ​Liga MX de ​Rayados de Monterrey el pasado domingo en la cancha del Estadio Azteca, Miguel Layún estaba totalmente eufórico y por eso no dudó en dar su opinión sobre varios aspectos, como las críticas sobre su persona y su no convocatoria a la selección mexicana.













El lateral jarocho dio a conocer que en el Tricolor lo apuñalaron por la espalda, sin dar a conocer nombres, por tal motivo, acabó de cerrarse completamente la puerta del combinado nacional, pues bien se sabe muchas veces el equipo es manipulado en gran parte por la Federación Mexicana de Fútbol, así que el veto será al cien por ciento ya que seguramente no agradaron sus palabras.

Si bien el nivel del ex Porto ya está muy por debajo al de hace unos años quizá todavía tenía alguna posibilidad de vestir la verde, pues siempre han existido llamados polémicos, pero ahora con la disciplina impuesta por el técnico argentino Gerardo Martino, las cosas se han controlado más al irse deshaciendo poco a poco de las famosas ‘vacas sagradas’, motivo por el cual también podría deberse que haya sido ‘traicionado’, pues ya quieren quitar del camino a aquellos hombres que están pidiendo demasiadas facilidades para los seleccionados, pero que realmente sólo es cuando les conviene.

Con las palabras del canterano de ​Tiburones Rojos se pudo entender que, tal como se piensa, existe un cochinero dentro del vestidor de la selección mexicana, que hay una ruptura, algo que se está ocasionando por el hecho de que se está dando un cambio generacional, los que controlaban el vestidor poco a poco están saliendo y eso le está haciendo bien al equipo.

Es una lástima que el defensor no haya dado nombres, pues al no hacerlo únicamente dejó manchado el nombre de otros personajes del medio, ya que si tuvo el valor para declarar eso, de una vez hubiera acabado de señalar a los culpables de su veto, pues ahora no se sabe qué pensar, ya que pueden existir varias posibilidades, desde el presidente Yon De Luisa, el director deportivo Gerardo Torrado, sus mismos compañeros de equipo, entre otros más.





Al final, con o sin Layún, el Tricolor atraviesa un gran momento, pues es hora de darle paso a las nuevas generaciones y próximamente también podría acabarse el ciclo de ​Javier Hernández, Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Giovani Dos Santos, Héctor Moreno y otros más, sin importar realmente qué haya sucedido en aquella famosa fiesta durante la gira en Estados Unidos cuando los captaron con otras mujeres, eso ya quedó atrás y lo qué importa es el presente, lo único lamentable es que realmente haya quedado manchado el nombre del ex Atalanta, aunque, conociéndolo, sabrá salir adelante, como siempre lo ha hecho a pesar de ser siempre el culpable.

