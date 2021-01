La decepción de Mourinho con Sergio Reguilón después del regalo que le hizo en Navidad

Lo que empezó como una bonita historia de Navidad se ha vuelto en 'pesadilla' para Sergio Reguilón y otros miembros de la plantilla del Tottenham. Si durante la semana pasada se supo el técnico portugués regaló un cochinillo al lateral al enterarse que éste iba a pasar la Navidad sin compañía, ahora ha manifestado su decepción al saber que éste y Gio Lo Celso y Erik Lamela, junto a Manuel Lanzini (West Ham) han celebrado una fiesta durante la Navidad, saltándose las restricciones sanitarias.

"Le di un increíble regalo: un cochinillo portugués, que es es increíble para portugueses y españoles porque me dijeron que iba a pasar la Navidad solo. No estuvo solo, como pudisteis ver. Nosotros, como equipo, nos sentimos decepcionados porque le damos a los jugadores toda la educación y las condiciones. Por supuesto, no estamos contentos, fue una sorpresa negativa". agregó.





"Sabemos que somos internamente. No necesitamos abriros las puertas para haceros saber que sucede internamente, cuales van a ser las consecuencias, como trataremos la negativa sorpresa. Me siento decepcionado, solo eso".

Imagen de la controvertida fiesta | El Mundo

Aun así, Reguilón ha sido el que mejor parado ha salido de los tres. Ninguno jugó en la victoria contra el Leeds United. Sin embargo, el lateral al menos se sentó en el banquillo, aunque no saltó al terreno de juego cuando lo venía haciendo con asiduidad antes de la fiesta. Lamela ni siquiera fue convocado y Lo Celso no estuvo disponible por lesión.

