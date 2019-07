Así debería jugar el Barcelona ahora que cuenta con Griezmann

​Griezmann ya es nuevo jugador del ​Barça, y a Ernesto Valverde se le abre un buen abanico de posibilidades. Bendito problema diría algunos, pero a fin y al cabo un problema para hacer encajar a todos; no hay que olvidar que Coutinho y Dembélé siguen siendo todavía jugadores del club o que podría llegar Neymar Jr.





No debería haber grandes locuras en el esquema, siempre que Griezmann sea el único que llegue este verano. Cuestión distinta es si finalmente ​Neymar vuelve, pero si el galo es el único que llega, todo debería seguir casi igual, cambiando únicamente los nombres.

Lo lógico es que el esquema se quede como estaba. Como regla general, el Barça juega con un 4-3-3 y ahí encajaría bien el ex del Atlético, en la zona izquierda, acompañando a ​Messi y Luis Suárez. La pega está en su influencia en el juego. El galo es un jugador al que le gusta tener protagonismo, y le tocará estar bajo la sombra de Messi. Si sabe asumir su nuevo rol, no debe haber dudas en el éxito de este nuevo tridente. Al final, los buenos jugadores siempre se entienden.

Pero tampoco es inusual ver a Valverde usar un 4-4-2, donde, presumiblemente, Griezmann estaría más cómodo. El Atlético ha venido jugando así con Griezmann y es donde el flamante fichaje azulgrana ha brillado más. Acompañando a un delantero, siendo la principal referencia ofensiva o incluso más escorado a la banda como extremo, como en sus inicios.





Opciones más remotas, pero también posibles, es ver a Griezmann como principal referencia ofensiva, ocupando el hueco de Luis Suárez. No es probable, pero viendo que el uruguayo ya no es tan mortífero de cara al gol como antes, no se puede descartar. También está la posibilidad de que Griezmann retrase su posición y juegue más cerca del medio campo; el francés es un jugador al que le gusta jugar y hacer jugar y no desentonaría ahí.

