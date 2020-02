David Faitelson revienta a Guillermo Álvarez con fuertes críticas

​ El reconocido periodista de ESPN, David Faitelson, aprovechó para lanzar fuertes declaraciones contra el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, por el trabajo que se ha realizado en el club en los últimos años.





En el programa de Futbol Picante de ESPN, el famoso periodista se puso del lado de la afición celeste y lanzó fuertes críticas hacia la directiva del club cementero, encabezada por ‘Billy’ Álvarez, quien le exigió que presente su renuncia.

"Si en ​Cruz Azul no ocurren esos cambios, difícilmente va a cambiar el accionar o los resultados que ha tenido en los últimos 20 años, o 40 años. No se atreven a decir a la cámara: 'Billy, tienes que presentar tu renuncia”.





"Lo que dice el aficionado de Cruz Azul: 'no me vuelvan a engañar, ya estoy hasta la ma… del equipo de futbol que no consigue los resultados, teniéndolo todo'. Eso lo dice el aficionado de Cruz Azul", arremetió David Faitelson.