El dato que demuestra que el FC Barcelona depende de Sergio Busquets

Sergio Busquets ha sido uno de los futbolistas más importantes del Barcelona en la última década. Es cierto que ya no es lo que era y, entre otras cosas, ha perdido algo de velocidad en sus movimientos. De todos modos el ​Barça sigue dependiendo de él.

2 - El @FCBarcelona_es no ha ganado los últimos cuatro partidos de #LaLiga en los que Sergio Busquets no ha jugado ni un solo minuto (3E 1D). Sin embargo, solo ha perdido dos de los 40 partidos de liga en los que el medio ha saltado desde el banquillo (33V 5E). Relevado pic.twitter.com/tvOOEc4db5 — OptaJose (@OptaJose) August 16, 2019

​En el último partido ante el Athletic, Busquets no jugó ni un solo minuto, y el equipo perdió. En los últimos 5 partidos de liga en los que Sergio se ha ausentado en el césped, el Barcelona no ha ganado ninguno, saldándose estos con 3 empates y dos derrotas. Casualidad o no, es un dato que demuestra que el centrocampista sigue siendo importante. En su puesto jugó Frenkie De Jong, que no lo hizo nada mal, pero poner a Busquets de titular permite que el holandés juegue de interior, que aunque también pueda jugar de pivote, es donde más rindió en el Ajax.





El Barcelona necesita adaptarse a jugar sin Busquets debido a su edad, y seguramente De Jong sea el hombre necesario para ese puesto. El holandés necesita seguir subiendo galones para ganar oficio y hacerse con ese puesto de cara al futuro, y debe aprender de uno de los mejores como es Sergio Busquets. El Barça no puede seguir dependiendo de él.

