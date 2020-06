Darío Nieto: "Es un ataque contra Macri y los valores de Cambiemos. Pongo las manos en el fuego por Macri"

Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri investigado por la Justicia en la causa de espionaje político que hoy se cobró 22 detenidos, vive el caso con una mezcla de indignación y angustia. Dice que no tiene miedo de ir preso, que confía en la Justicia y que no tienen nada que ver con el caso, al tiempo que asegura que el kirchnerismo realiza "un ataque contra Mauricio Macri y los valores de Cambiemos" a través de esta investigación. "Estoy seguro que Macri no ordenó esas tareas de espionaje, pongo las manos en el fuego por Macri", dice Nieto, entrevistado por LA NACION.

Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, de 35 años, casado y con un hijo de pocos meses, su departamento en Palermo fue allanado la semana pasada. Lo ordenó el juez Federico Villena, que investiga una banda de exagentes de la Policía de la Ciudad, de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal que hacían tareas de espionaje ilegal sobre políticos -incluida Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta-, dirigentes sociales, religiosos y periodistas.

Los exagentes de la AFI investigados se reunían en la Casa Rosada con Susana Martinengo, que trabajaba en la Dirección de Documentación del gobierno de Macri. Un audio en poder del juez entre un exespía y Martinengo menciona a Nieto como quien recibía información de la mujer y la hacía llegar al expresidente.

-¿Conoce a Martinengo?

-En estos cuatro años como secretario de Macri lo acompañaba en viajes presidenciales. organizaba reuniones y ayudaba en temas de gestión. Tenía 125 personas a mi cargo, que incluía las áreas de ceremonial, de audiencias y la Unidad Médica Presidencial; también el área de logística, que se ocupaba de los traslados, y el área de documentación que recibía las cartas que mandan los ciudadanos al Presidente y las deriva a los ministerios. En esa área trabajaba Martinengo, no tenía cargo de funcionaria, non era directora, tenía contrato.

-¿Cómo llega a ese puesto?

-Estaba ahí hace tiempo, con la gestión de Macri, pero no lo tengo claro.

-¿Tenía trato diario con ella, la conocía?

-La conocía, no tenía trato diario y de hecho tenía una jefa que era la directora. Si tenía relación, pero era una tarea profesional, hablábamos de esas cartas.

-¿Usted le hizo llegar esa información de inteligencia a Macri?

-Quiero dejar en claro que nunca recibí un informe de inteligencia de Susana Martinengo.

-¿Cuál era el canal habitual con el que Macri accedía a información de inteligencia?

-No pasaba por mí esa información.

-¿Conoce a los otros espías mencionados en sus vistas a la Casa Rosada?

-No conozco a ninguno de ellos.

-¿Y cómo aparecen mencionándolo?

-Sigo siendo muy cercano a Mauricio Macri: esa es una información pública que cualquiera puede tener.

Nieto acompañaba a Macri en sus viajes y en la gestión.

-¿A la luz de los 22 pedidos de captura de hoy, teme quedar preso?

-Estoy muy tranquilo con mi conciencia porque en estos cuatro años nunca hice nada ilegal ni indebido. No tengo miedo de quedar preso, estoy muy tranquilo. Esto se va a aclarar pronto y va a ser solo un malentendido.

-¿Sabe si Martinengo tiene vínculos con el espionaje?

-Desconozco, porque mi trato con ella era profesional.

-¿Por qué dicen que buscan embarrarlos y a quiénes apunta?

-Al kirchnerismo. Hay muchas causas por corrupción de funcionarios del gobierno anterior al nuestro y la única forma de que eso no salga a la luz es decir que los políticos son todos iguales, son todos lo mismo. Nosotros somos transparentes. Esto no es un ataque contra mí, es un ataque contra Mauricio Macri y contra Juntos por el Cambio, contra nuestros valores, nuestra libertad y la República.

-¿Macri ordenó esas tareas de inteligencia?

-Estoy seguro que no, pongo las manos en el fuego por Macri.

-¿Gustavo Arribas ordenó esas tareas?

-Esa es información que no tengo, desconozco. Pongo las manos en el fuego por Macri. Yo en mi vida tuve una causa. Es la primera vez en mi vida que necesito un abogado. Esta situación me indigna y me pone triste nunca pensé que en mi vida me iba a pasar.

-¿Y ahora cómo está?

-Siento una angustia muy grande. La semana pasada allanaron mi casa con mi mujer y mi hijo de tres meses y medio, allanaron la casa de mis viejos, se llevaron sus computadoras y celulares. Recibí mensajes de apoyo de mi familia, mis amigos, de Juntos por el Cambio, firmado por Mauricio, me sentí muy bien. Pero quiero hablar porque no tengo nada que ocultar y me puse a disposición del juez porque quiero que conozca quien soy. Soy licenciado en Ciencias políticas de la UBA, mi papa era canillita, mi mamá socióloga. Uno de los policías que me allanó me dijo: "Pensaba encontrarme con un BMW". Mi auto es modelo 2007 y mi departamento lo pago con un crédito hipotecario. Otros secretarios de otros presidentes tenían cuentas en el Caribe con millones de dólares. Nunca le robé a nadie, nunca me llevé lo que no era mío e hice lo mejor que pude dentro de mi función, quiero aclararlo porque no somos todos iguales. Buscan impunidad tratando de igualarnos. Estamos viviendo un momento de ataques institucionales.

-¿Confía en el juez Villena?

-Confío en la Justicia como institución, confío en que nunca hice nada ilegal ni indebido. Estoy tranquilo con eso.