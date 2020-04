Danny Trejo regala desayunos a trabajadores de salud en California

La pandemia de COVID-19 ha sacado el mejor lado de las celebridades de Hollywood. Mientras algunos no se cansan de cantar, otros están emprendiendo acciones con un impacto directo en la comunidad que está padeciendo una de las crisis económicas más duras en mucho tiempo. Ahora fue el turno del famoso Danny Trejo, quien esta vez utilizó su machete con el fin de llevar deliciosas comidas a los trabajadores de la salud que en Los Ángeles han estado atendiendo a enfermos de coronavirus y a más personas que los necesitan. Probablemente no todos los héroes tienen capa, pero sí un machete.

El actor de ascendencia mexicana ha vivido toda su vida en Estados Unidos. Desde los años 80, ha tenido una prolífica carrera en la televisión y el cine, participando en más de 400 proyectos distintos. Sin duda el público lo recuerda por filmes como Sangre por Sangre o Había una vez en México, pero su icónico apodo y su lugar en la cultura pop se lo ganó gracias a Machete - 72% y Machete Kills - 28%.

Como muchos de los fans de Danny Trejo deben saber, el intérprete es dueño de una cadena de restaurantes conocida como Trejo's Tacos. Hace unos días el actor impactó a sus seguidores cuando su deliciosa comida llegó a las bocas de cientos de trabajadores del hospital USC Verdugo Hills de Los Ángeles. No es la primera vez que lo hace, pues desde la semana pasada la estrella de Hollywood ha repartido gratuitamente en sitios como el hospital Cedars-Sinai.

Tanto médicos, como enfermeras, administrativos, custodios y otras personas que conforman la comunidad de los hospitales mencionados, pudieron disfrutar de platillos llenos de comida que incluían carnitas, pollos, filete y pechuga asada. Además de literalmente alimentar a las personas que día a día cuidan a enfermos no solamente de coronavirus, sino de todo tipo (con el absoluto riesgo de poder contagiarse ellos mismos), Danny Trejo compartió en su cuenta de Twitter que está trabajando con un grupo de voluntarios para difundir información oficial sobre el COVID-19 en español; especialmente dedicada a todos los latinos que habitan Estados Unidos:

Mi familia, estoy trabajando con @lulac y @hornitostequila para correr la voz sobre una organización que tiene información sobre el CORONAVIRUS en ESPAÑOL, y que tienen recursos para ayudarlo en estos tiempos difíciles. No están solos.

Mi familia, I’m working with @lulac and @hornitostequila to spread the word about an organization that has information regarding the CORONA VIRUS in SPANISH, and they have resources to help you in these difficult times. You are not alone. Go to https://t.co/6lkf8Q5BG2 pic.twitter.com/NFS0hiclcA— Danny Trejo (@officialDannyT) April 15, 2020

Definitivamente las acciones de Danny Trejo son muy apreciadas en un momento tan sensible como éste. Mientras las actividades de filmación y producción en Hollywood están detenidas y varios miembros de esta comunidad se encuentran dentro de sus mansiones (incentivando a la población a hacer lo mismo), otros están ocupando el tiempo libre y sobre todo, su dinero, para aportar algo a la población que ha tenido que abandonar sus empleos como medida para evitar la expansión de la enfermedad. Leonardo DiCaprio está trabajando en una iniciativa alimentaria dedicada para estas personas y otras figuras como James McAvoy, han decidido realizar jugosas donaciones monetarias.

Por otro lado, los actores que se sumaron al video encabezado de Gal Gadot, donde varias conocidas figuras cantaban Imagine de John Lennon, fueron criticados fuertemente por no tomarse en serio la situación actual y suponer que un video de ellos cantando era suficiente aporte en una situación tan compleja como la actual. Una acción similar fue replicada en México, teniendo la misma recepción negativa por los usuarios que hicieron llover los malos comentarios y los memes en redes sociales. Definitivamente la gente está apreciando más las acciones directas que tienen un impacto en todos los afectados por la inesperada pandemia que ha golpeado a Occidente.

Incluso cuando las cosas en Hollywood y los demás sectores de la población vuelvan a la normalidad, pasará un tiempo para que la economía de las personas logre reestablecerse, por lo que habrá muchas más acciones que los miembros de la industria cinematográfica puedan emprender en pos del público que les ha dado todo desde siempre.

Nota publicada por Tomatazos.