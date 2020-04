Danny DeVito y Aubrey Plaza prestan su voz a serie animada para adultos

*La serie Little Demon prepara su episodio piloto

México, 26 Abr (Notimex).- El actor y director estadounidense Danny DeVito, sumará fuerzas con la también comediante Aubrey Plaza, al poner su voz en el piloto de la nueva serie animada para adultos Little Demon.

El cocreador de la serie Rick & Morty, Dan Harmon, será el productor ejecutivo del proyecto para FX, de la mano del propio DeVito, a través del estudio Jersey Films 2nd Avenue. La creación corre a cargo del trabajo de Darcy Fowler, Seth Kirschner y Kieran Valla.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

De acuerdo con información de diversos medios, Little Demon contará la historia de una madre que fue embarazada por el diablo, papel que hace DeVito. 13 años después intenta vivir una vida normal en Delaware, junto a su hija, luchando contra poderosas fuerzas que quieren el alma de la niña, interpretada por la hija de DeVito, Lucy.

Aunque no se ha confirmado información sobre la fecha de estreno, la comedia para adultos está pensada para comenzar su producción en las siguientes semanas debido a que la pandemia por el COVID-19 no ha detenido el trabajo animado de la cadena.

DeVito, de 75 años, ya ha trabajado para FX al protagonizar la serie It's Always Sunny In Philadelphia, mientras que Aubrey Plaza hizo lo propio en Legion, que coprotagonizó.

En días pasados, DeVito apareció en un video en redes sociales, en el cual pidió a los ciudadanos de Nueva York quedarse en casa, para detener la pandemia por el COVID-19, ante el pedido del gobernador Andrew Cuomo.

-Fin de nota-

NTX/CPL/ODB