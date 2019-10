Ceballos y sus incomprensibles palabras: un ataque a Zidane que no venía a cuento

Uno escucha a Dani Ceballos y parece que lleva ocho meses (o año y medio) al máximo nivel. O que ha sido elegido mejor jugador del mes de la Premier. Que como mínimo es absolutamente indiscutible en un equipo que está ya a nueve puntos del líder de la Premier League.

Pero la realidad es que no, que no está siendo así. El centrocampista sevillano ha dejado ya muestras de su enorme calidad pero no es todavía un fijo para Emery, que en partidos tan gordos como el del Tottenham, el Manchester United o en el estreno de la Premier ante el Newcastle le dejó en el banquillo.

Es por eso que no dejan de sorprender esas declaraciones suyas de este martes en la concentración de la selección comparando su etapa como gunner con la de madridista. Es evidente que juega más ahora que en su etapa de blanco, pero ese dato que lleva el diario As en la portada (juega el 57% de los minutos) no es para tirar cohetes y mucho menos para sacar pecho.

Es Ceballos uno de esos jugadores que son fantásticos y que la única razón de que no triunfen en un club parecer ser su cabeza. Ese ataque directo a Zidane no es la mejor forma de volver al Real Madrid, algo que el jugador desea. Por desgracia para todas las partes, parece que la relación entre el galo y el andaluz es irreconducible, o eso al menos se deduce de unas palabras que no reflejan un intento de acercamiento.

La comparación con Odegaard es inevitable y a la vez dolorosa. Mientras que el noruego, que sí está teniendo un rendimiento inmejorable, deja palabras sensatas sobre un futuro regreso al Real Madrid, de Ceballos salen declaraciones altisonantes, extrañas, como diciendo que solo volvería a ser jugador blanco si Zidane se fuera. Y fiar tu vuelta a que el galo se vaya igual significa que tantas ganas no tiene.

