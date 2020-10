Dady Brieva, sobre la marcha del 12-O: "Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio"

Dady Brieva se refirió en duros términos a la marcha del 12-O que se realizó en el Obelisco porteño contra el gobierno nacional.

"Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de julio", dijo en su programa Volver Mejores por El Destape Radio cuando la manifestación comenzaba y sus compañeros de trabajo le preguntaron cómo estaba.

"Nos tienen amordazados en casa. Esto es una olla a presión y ya sabemos cómo termina, porque cuando se arme quilombo: ¿nos van a echar la culpa a nosotros?", dijo el actor, que se define como militante kirchnerista, haciendo alusión al pedido de funcionarios del Gobierno sobre el hecho de no manifestarse.

El actor y militante K cuestionó a quienes asistieron a la marcha del 12-O

Reflexiones

Al principio de su ciclo, Brieva reflexionó acerca de lo que considera que son "cascotazos" contra el kirchnerismo, como las marchas y las críticas de los periodistas contra el gobierno nacional. Al respecto, dijo que los militantes "aguantan mucho" y que se debería "legalizar y darle una amnistía" a lo que dijo que es un "estado de ánimo que es el de una guerra".

"Ustedes son muy ingenuos", les dijo a sus compañeros y explicó: "Todos hablamos de lo mismo, de un solo tema con variedades y aristas diferentes. Pero que tiene que ver con la Argentina que debería estar unida y no está unida y no es por culpa nuestra", dijo haciendo referencia a que persiste la grieta y los militantes del kirchnerismo no son los responsables.

"Hay que legalizar y darle una amnistía a este estado de ánimo que es el de una guerra" aseguró. "Nosotros fallamos cuando apuntamos y tenemos enfrente a tipo que tiene una madre, y no lo vamos a dejar sin su hijo en el día de la madre, entonces ahí nos pone un tiro en la cabeza", dijo en referencia a la oposición.

"Y estamos fallando en eso porque somos escrupulosos y tenemos una discapacidad para hacer el mal y consideramos que la patria es el otro y el que tenemos enfrente también es el otro", argumentó.

"¿Hasta cuándo vamos a aguantar? Estamos aguantando mucho por querer el bien", dijo

"¿Hasta cuándo vamos a aguantar?"

"Pero... ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? En Clarín ya dieron el domicilio de Cristina [Fernández] y ya fueron mil veces a su casa ¿Cuál es el próximo? ¿Cuál va a ser el límite? Estamos soportando mucho por querer el bien", reflexionó. Ante esto, uno de sus compañeros le preguntó qué estaban aguantando, a lo que Brieva contestó: "Aguantamos la cantidad de cascotazos que desde las 7 de la mañana nos dan con [Antonio] Laje, con [radio] Mitre... y nos cascotean".

La respuesta originó otra pregunta de su interlocutor: "¿Y qué habría que hacer?". Brieva contestó: "Y... yo aguanto, porque si digo algo se arma quilombo".