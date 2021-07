Curva de México se mueve a la baja

(Bloomberg) -- Los rendimientos cayeron en toda la curva del soberano de México en dólares durante las operaciones del martes en la tarde.

El rendimiento a 1 año bajó 16.1pbs a 0.069%El rendimiento a 10 años bajó 5.6pbs a 2.906%El rendimiento a 30 años bajó 3.6pbs a 4.173%El diferencial de rendimiento entre 2 años y 9 años fue de 244.7pbs, en comparación con el cierre anterior de 253.9pbsLas acciones S&P/BMV IPC bajaron 1.0%Los CDS de México a 5 años se ampliaron 1.4pbs a 93.6pbs

El índice de bonos del gobierno de México de Bloomberg Barclays subió 7% durante el último año. El S&P/BMV IPC subió 32.1% en el mismo período.

La siguiente tabla muestra los rendimientos ofrecidos actualmente y los cambios para los principales plazos en mercado soberano de México en dólares:

