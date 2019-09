Es cuestión de tiempo para que Diego Alonso quede fuera de Rayados

​Luego del título de CONCACAF conseguido sobre los ​Tigres el 1 de mayo, todo parecía que sería miel sobre hojuelas y que sólo se seguiría subiendo escalones durante la dirección técnica de Diego Alonso con ​Rayados, pero eso resultó estar muy alejado de la realidad.





Lamentablemente la gestión del estratega uruguayo en Monterrey no ha cumplido en lo más mínimo con las expectativas, pues fuera de ese título, donde contó con la fortuna de enfrentar a Tigres en la final para cobrar revancha del pasado y en el que no tuvo competencia realmente previo a la serie definitiva, Alonso no ha sabido manejar a un equipo lleno de estrellas que no sólo debería de ganar, sino también de gustar.

Las fotos que se merecen los @Rayados en la portada de @CANCHAELNORTE pic.twitter.com/xjbO0Lk6jp — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 15, 2019

5 derrotas en 9 partidos durante el presente torneo, además de un futbol inoperante y aburrido han hecho que la paciencia se acabe con un director técnico que no ha dado el ancho, pues incluso durante el mandato de Antonio 'Turco' Mohamed, el equipo mostraba un sistema atractivo y un poderío dentro de la cancha, más allá de que el objetivo final no se haya logrado cumplir.

Normalmente dejaría esto para la columna del lunes. Hoy no:



- “¿Qué pe..., wey, ¿qué pasa?, cuéntame”.

Le escribí a mi Judas Pandi Jugador.

Tardó 34 min en contestar:



- “De qué sirve que perdamos si Duilio no lo va a echar. De la ve...”.

Judas Pandi.



Lunes cuento el resto...

















— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 15, 2019

El mismo entrenador rayado ha perdido el hilo por completo de lo que quiere transmitir a sus jugadores y ha exhibido su desconocimiento sobre las funciones del equipo, cambiando de formación ya no sólo entre partido y partido, sino en un mismo juego hasta 3 veces, sin obtener resultados positivos.

Diego Alonso llegó para cambiar por completo el estilo de juego que manejaba La Pandilla, dejando atrás el futbol de contragolpe por el de posesión de balón, pero evidentemente ha fallado en la tarea y ahora incluso un grupo poderoso dentro del plantel se le ha volteado, por lo que parece que es cuestión de tiempo para que termine fuera del equipo de Monterrey, especialmente con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina.