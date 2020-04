Cuarentena digital: estos son los riesgos de comprar a través de Mercado Libre

El aislamiento social preventivo y obligatorio decretado el pasado 20 de marzo tuvo -y tiene- un impacto fuerte en la vida cotidiana de todos los argentinos. La imposibilidad de ir a trabajar -aún en los casos que pueden hacer home office-, las restricciones para movilizarse y para hacer las actividades regulares, son algunos de los cambios que se produjeron a partir de la implementación de esta medida.



En ese contexto, muchos hábitos han cambiado, y uno de ellos es de hacer compras; tanto las compras cotidianas, de productos de primera necesidad, como de otros artículos.



Una de las plataformas donde esta necesidad se puede satisfacer es Mercado Libre, un lugar donde se puede encontrar casi cualquier cosa, se pueden comparar precios, envíos, conseguir artículos nuevos y usados. Todo se puede encontrar allí.



Sin embargo, aunque la oferta es muy tentadora, es necesario tener en cuenta que comprar a través de esta plataforma conlleva una serie de riesgos, que van desde la exposición a virus que vienen de afuera del hogar hasta el robo de datos.

Riesgo de robo de datos

En las últimas horas se viralizó un video que advierte a las personas sobre los riesgos que pueden tener si responden un mail de MercadoPago en el que nos informa la suspensión de la cuenta. La leyenda "suspendimos tu cuenta" aparece en rojo y en letras grandes apenas se abre el correo electrónico.



Como muchas otras, se trata de una estafa. En un intento de robo de datos estos mails simulan ser de MercadoPago para acceder a la información de los usuarios.

En caso de haberlo recibido o de hacerlo en un futuro es importante desestimarlo e ir directamente a la web de Mercado Pago y Mercado Libre. Allí, en la pestaña de preguntas frecuentes, se podrá encontrar una posible solución a este problema, en caso de que la cuenta realmente haya sido suspendida. Además, previamente se puede chequear desde la aplicación o desde un navegador web, si la cuenta ha sido suspendida o si solo se trata de un mensaje falso -como es, en este caso-.



Un último tip: ante cualquier duda verificar las direcciones que aparecen en el navegador y cerciorarse de que las anteceda https://. Esta es la forma de notar que la página respeta el protocolo seguro de transferencia de hipertexto.

Riesgo de que no llegue la compra

Tal como se mencionó los productos que se compran por Mercado Libre son diversos. Pueden ir desde alimentos a electrodomésticos y de libros a autos. En este contexto, de aislamiento y de encierro, las compras que se suelen preferir son de artículos de primera necesidad -para evitar salir- y de otros elementos que se puedan haber hecho necesarios durante las largas horas dentro del hogar.



Al momento de elegir qué se va a adquirir es importante mirar la fecha de entrega que tiene el producto, dado que muchos períodos se han modificado a partir de la cuarentena. De todos modos, Mercado Libre dice proteger a los compradores. En su web anuncia que todos los usuarios tienen 28 días de cobertura desde el momento de realizada la operación para realizar reclamos en los casos en los que no haya llegado el producto.

Riesgo de exposición a coronavirus u otros virus

Un estudio publicado en la reconocida revista científica New England Journal of Medicine indica que el virus vive 24 horas en las superficies y sobrevive tres horas al aire. Así, sobrevive 24 horas en el cartón, y hasta llega a aguantar dos a tres días en el plástico y el acero. A partir de estas afirmaciones sería posible decir que cualquier paquete que venga del exterior de la casa podría estar contaminado y podría transmitir el virus a cualquiera de los habitantes de la casa, sobre todo si se manipula de manera inadecuada o descuidada.



Esta pregunta había surgido también cuando el virus se encontraba concentrado en China y países asiáticos, de donde se importan muchos artículos, tanto en Argentina como en otras naciones del mundo. Sin embargo, en su momento los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habían aclarado que no hay prueba de que el coronavirus (COVID-19) pueda transmitirse a través de productos importados. "Hay un riesgo muy pequeño de que el virus se transmita desde productos o paquetes que son enviados en periodos de varios días o semanas a temperatura ambiente", habían afirmado desde la entidad.



Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, a través de su página de preguntas respondió este caso específico. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19? "Sí. La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo", aseguró la OMS.



Más allá de toda esta discusión entre estudios y entidades, a nivel local los profesionales han recomendado tener precaución con cualquier paquete que venga del exterior, ya sea por un envío a través de Mercado libre o por una compra regular en un local del barrio. Cualquier objeto o alimento que haya ingresado desde la calle -y manipulado por otras personas- debe ser agarrado con cuidado. ¿En qué sentido? No se debe apoyar sobre la cama, la mesa, la mesada, por ejemplo, que suelen ser sitios donde se come o se apoya la cara, y que son pasibles de contaminación.



Si bien en este momento es una recomendación necesaria, lo cierto es que esta conducta debería seguirse con frecuencia, más allá del coronavirus, dado que cualquier paquete que entre desde la calle al hogar puede estar sucio y no debería estar en contacto con ciertos espacios del hogar.

