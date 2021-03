El cruce de Jimena Monteverde con uno de los invitados de La noche de Mirtha

Captura de TV

Juana Viale hizo su debut con la temporada 2021 de La noche de Mirtha, uno de los ciclos de su abuela Mirtha Legrand emitidos por la pantalla de eltrece, que fue comandado por la actriz el año pasado como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y que liderará el tramo que reste hasta que Legrand pueda volver tras darse la segunda dosis de la vacuna Sputnik V.

“Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, ya la voy a mostrar”, dijo Viale al abrir el programa, para luego mostrar la escenografía y describir su look, un imponente diseño de Gino Bogani. “Voy a empezar de a poco. Estoy muy nerviosa, para variar. No me acostumbro a esto por suerte”, expresó.

Como no podía ser de otra manera, Juana retomó la conducción con quien se convirtió en su partenaire en los momentos más divertidos del programa: la cocinera Jimena Monteverde . Durante el 2020, ambas lograron una gran química tanto en La noche de Mirtha como en Almorzando y se volvieron cómplices.

El sábado por la noche, Monteverde volvió a protagonizar un divertido momento, en esta oportunidad con uno de los invitados. La chef ingresó al estudio muy feliz por regresar al ciclo y describió el menú de la noche a los comensales: Darío Barassi, Matías Martin, Diego Leuco y Martín Bossi.

“Tienen para comer todos productos de estación, como siempre, que es lo que vamos a cocinar en este programa. De entrada tenemos una terrina de choclo. De primer plato tenemos una bondiola glaseada con verduras de estación, y tres hummus: de zanahoria, de remolacha, y uno de albahaca y espinaca. ¿Está bien, no?”, indagó.

“Sí”, respondió un dubitativo Barassi. “Podría haber sido más variado”.

“Bueno, podés pedir un delivery acá cerca si querés”, disparó Monteverde contra el conductor de 100 argentinos dicen. “Ya tenemos un invitado divino”, concluyó entre risas la chef, quien luego invitó a su deslumbrante nueva cocina tanto a Barassi como al resto de los invitados al primer programa de La noche de Mirtha del año.