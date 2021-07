“Cristina Kirchner es un monstruo político”, y otras definiciones de Luciana Salazar en La Academia

Luciana Salazar, en La Academia

La encargada de abrir la noche del viernes en La Academia, fue Luciana Salazar, que junto a Jorgito Moliniers, se presentó en el ritmo disco. Y aunque en el baile no pudo brillar, se animó a hablar de su presente amoroso y a dar su opinión sobre muchas de las figuras políticas más relevantes de la actualidad.

Al momento de saludar a Marcelo Tinelli, Salazar contó que estuvo muy preocupada porque su pequeña hija Matilda tuvo unas líneas de fiebre: “Es la primera vez que paso por esta situación con ella. Ya la vio la pediatra, y sacamos fantasmas del medio con esto del Covid”. Afortunadamente, la niña ya se encuentra mejor. Más adelante, y ante la pregunta de Ángel de Brito, contó que con Martín Baclini solo la une un vínculo de amistad, y luego concluyó: “No estoy en pareja. Ahora estoy bien, disfrutando”.

Más adelante, De Brito le consultó si había abandonado sus tuits opinando de política, y la concursante respondió: “No, pero el Bailando me tiene consumida”. Dicho eso, se refirió a la actualidad del país, dijo que no está de acuerdo con cómo se llevaron adelante algunos aspectos de la pandemia, pero reconoció que el Gobierno “heredó un país muy complicado”. Y añadió: “Lo que me interesa ver es qué va a pasar después de la pandemia”.

En ese momento, Tinelli le propuso un ping pong en el que le nombró a distintos políticos para que ella diera su mirada. Entonces, ante la pregunta del conductor de si “le gusta Alberto Fernández”, ella contestó: “Sí, pero hay cosas que no me gustaron. Luego, sobre Cristina Kirchner, expresó: “Si bien no comulgo, creo que es un monstruo político en el buen sentido. Es de las pocas personas que realmente sabe lo que es el poder; es de las pocas figuras políticas de verdad en el país”. Sobre Mauricio Macri opinó que no le gustaba para la política. “No, me gusta más para el fútbol”, soltó. Y de Larreta consideró: “Horacio me gusta, lo veo muy trabajador. Me gusta la gente que trabaja, hay muchos funcionarios que obviamente trabajan por el país, yo valoro eso”.

Con respecto al baile, Ángel se mostró muy disconforme (5), Carolina “Pampita” Ardohain criticó de manera negativa la canción elegida, y aseguró que no pudieron “jugar” lo suficiente (6). En su turno, Jimena Barón observó que Salazar debe cambiar su postura (6), y en el cierre Hernán Piquín notó que la coreo fue desprolija (voto secreto).