Cristiano Ronaldo con Portugal: partidos, goles y efectividad

Ronaldo no pudo empezar mejor su cuarto Mundial al marcar su primer gol a la selección española tras cinco enfrentamientos. El luso no perdonó desde los once metros. Antes de terminar el primer tiempo, el atacante batía de nuevo al portero español con un lanzamiento lejano. Para terminar su actuación, logró un bello tanto de falta que significaba su primer 'hat-trick' en un Mundial.