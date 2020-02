Cristiano Ronaldo: "De pequeño, pensaba que sería pescador en Madeira"

Cristiano Ronaldo es sinónimo de fútbol, y especialmente de gol. Cuesta relacionar al delantero portugués con otro objeto que no fuera un balón. Sin embargo, de pequeño él pensaba que sería pescador. ¿Lo imaginas con una caña en lugar de una pelota?

El ahora jugador de la Juventus, de 35 años, reconoció en declaraciones para el Canal 11 que de niño “pensaba que iba a ser un pescador en Madeira”, su ciudad natal en Portugal. Cristiano recordó que su familia tenía escasos recursos económicos y que no soñaban con que él llegara a ser un futbolista profesional, y mucho menos con el éxito que alcanzó. “Nunca vino a mi mente ese pensamiento. Quería ser jugador de fútbol profesional, pero no pensé que iba a ganar todo lo que he ganado”, declaró.

Hoy Ronaldo tiene cinco Balones de Oro y conquistó cinco veces la Champions League, aunque espera lograr una más con la Vecchia Signora, con la que quiere “avanzar paso a paso”. “Jugar aquí me da la oportunidad de volverla a ganar. Sabemos que es difícil y que depende de muchos factores, pero es posible porque tenemos buen equipo”, avisó.