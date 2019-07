Cristiano Ronaldo: "No va a durar toda la vida, pero me siento aún con fuerza para seguir ganando"

​A sus 34 años, ​Cristiano Ronaldo no se cansa de seguir ganando títulos y trofeos individuales. Después de haber recibido el Marca leyenda en Madrid, el portugués habló para el periódico madrileño sobre su pasado, sus nuevas ambiciones y el futuro, ya que el delantero de la ​Juventus no piensa ya en lo que ha ganado, sino en lo que queda por conquistar.

​​Después de haber levantado 31 títulos colectivos, entre clubes y selección, y 20 galardones individuales, Cristiano es consciente de que nada es eterno, pero aún así no pierde la ambición y avisa. "La vida es así, todo tiene un principio y un final, así que Cristiano no va a durar toda la vida, lógicamente, pero me siento aún con fuerza para seguir ganando cosas importantes".





El crack de Madeira, en perfecto estado físico, no se preocupa por cuanto puede prolongarse su carrera ni pone una fecha límite."Va a depender mucho de lo que yo sienta, de mi motivación, porque físicamente nunca va a ser un problema. Bueno, entre comillas. Hasta los 40 tienes que tratarte bien y creo que no será el factor más importante, sinceramente. Es más lo psicológico que va hacer la diferencia", confesó el '7' de la Vecchia Signora.

Ni más ni menos que 689 goles contemplan la carrera de Cristiano Ronaldo, que aún recuerda con cariño su etapa en el ​Real Madrid y la razón que le llevó a cambiar de aires."Cambié un poco el año pasado porque dejé el Madrid, necesitaba una motivación extra en mi carrera después de ganar lo que gané en el Madrid".





"Necesitaba un cambio para poder expresar mi fútbol porque creo que todavía tengo mucho que ofrecer", reconoció Cristiano, que aseguró que su ambición por conquistar títulos sigue intacta. Tras su primera temporada en Italia, donde ganó la Liga y la Copa, el portugués augura que la Juve ganará pronto la ansiada Champions League. "Como digo siempre no hay que obsesionarse con la Champions. La Juve la va a ganar, si no es este año, ojalá que sí, será el próximo, de aquí a dos años, por la manera de trabajar, por cómo lo están planteando".





Por último, el portugués no descartó en un futuro volver a Madrid, una ciudad que ama y en la que ha vivido nueve años."Fueron nueve años viviendo aquí, una parte de mi historia fue en Madrid y no hablo sólo de fútbol porque eso todo el mundo lo sabe, sino de relaciones en general", admitió Cristiano, que afirmó que no descarta "para nada" vivir en Madrid en un futuro.