Lo crea o no, las bolsas europeas por fin superan a Wall Street

(Bloomberg) -- En un cambio frente a la tendencia habitual, la renta variable europea por fin está superando a las acciones estadounidenses en este nuevo tramo del repunte.

El índice Stoxx Europe 600 ha avanzado un 12% desde mediados de mayo, frente al 9% del S&P 500, impulsado por un fuerte rendimiento de las acciones cíclicas ante las expectativas de una rápida recuperación económica y por los planes de estímulo.

La diferencia es aún más notable si uno se fija en el índice DAX, de Alemania, con una ponderación importante de fabricantes de automóviles y acciones industriales. El índice de referencia, que incluye dividendos, ha aumentado un 19%, más del doble del avance del indicador estadounidense. Otros mercados de la zona euro también han mostrado fortaleza. El CAC 40, de Francia, subió un 17% y el italiano FTSE MIB, un 16%.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

El avance de la renta variable se frenó a principios de mayo debido a unos datos económicos y corporativos pésimos, así como a tensiones entre Estados Unidos y China, sin embargo el estado de ánimo se ha vuelto optimista en las últimas semanas a medida que los países europeos comenzaban a reabrir las economías. Los inversores también están anticipando nuevas medidas del Banco Central Europeo.

“Europa debe ponerse al día”, escribieron estrategas de Barclays Plc, liderados por Emmanuel Cau, esta semana. La rotación hacia acciones de valor y cíclicas rezagadas, y a Europa, debería estar respaldada por el aumento de los PMI, la estabilización de los rendimientos de los bonos y un dólar más débil, dijeron.

Los automóviles, las aseguradoras y las acciones de viajes y ocio, que habían quedado rezagadas en la primera parte del repunte en Europa, se han apreciado un 20% o más desde el 14 de mayo. Los bancos y las mineras también han tenido un rendimiento superior.

Continuar leyendo la historia

Algunas acciones que sufrieron un gran golpe por la crisis que comenzó a finales de febrero también se están recuperando enérgicamente: el propietario de centros comerciales europeos Hammerson Plc, que cayó a un mínimo histórico por la pandemia, se ha disparado un 175% desde el 14 de mayo, mientras que la empresa de turismo TUI AG ha avanzado un 89%.

Ello ha impulsado el rendimiento relativo de Europa, que ha ido a la zaga de EE.UU. durante los últimos cuatro años a pesar de repetidos llamamientos alcistas de analistas de estrategia. No obstante, en lo que va de año, la renta variable europea aún se encuentra rezagada. El Stoxx 600 registra una caída del 12% desde principios de 2020, frente a un retroceso del 3,3% del S&P 500 en el mismo período.

Nota Original:Believe It or Not, Europe Is Finally Outperforming Wall Street

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.