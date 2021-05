Covid. Enrique Piñeyro le ofreció al Gobierno traer vacunas en su avión y pagar todos los gastos, pero aún no le respondieron: “Es un ofrecimiento despolitizado”

Rodrigo Néspolo

El piloto y cineasta Enrique Piñeyro dijo este lunes que en abril, a través de su fundación, le ofreció al Gobierno un avión para traer vacunas contra el coronavirus de manera gratuita, pero aún no le respondieron. Así lo asegurór en una entrevista con LN+ y afirmó que su propuesta es “es un ofrecimiento despolitizado”, por lo que está sorprendido de algunas críticas que recibió de medios afines al gobierno.

Vacuna contra el covid. Carlos Bianco: “Probablemente el mes próximo se empiece a producir la Sputnik en la Argentina”

Piñeyro explicó que en abril realizó el ofrecimiento primero ante el ministerio de Salud de la Nación, y al no tener respuestas se dirigió a Cancillería. “Hablé con la secretaria privada del Ministro [Felipe Solá], y ahora [el ofrecimiento] tiene un número de expediente”, dijo.

El avión que ofrece es un Boeing 787, los mismos con los que se hacen viajes turísticos con 243 pasajeros a bordo. “Tiene unas 227 toneladas y tiene capacidad de hasta 30 toneladas de carga porque se aumentó cuando se permitió poner bultos en los asientos”, detalló.

Por otra parte, explicó que “el costo sería cero” porque estaría financiado por su fundación Solidaire. Al respecto, señaló que si bien esperaba no obtener muchas respuestas desde el Gobierno, lo que le sorprendió fue el ataque que empezó a recibir desde las redes sociales y desde algunos medios.

Covid en la Provincia. Daniel Gollan: “Las personas de 18 a 40 años sin comorbilidades se estarán vacunando para septiembre”

“La fundación tiene fondos por donaciones y pagamos todos los impuestos. No hay ningún misterio. Está todo en blanco y no entiendo bien la reacción que se desató, no entendí el ataque del periodista de C5N que dice que no pagué impuestos, es mentira, que ataque diciendo una verdad, esto es un ´miente, miente que algo quedará´”, dijo.

Así, aseguró que su ofrecimiento “es una oferta despolitizada totalmente para colaborar desde donde uno pueda pueda, de las misma manera en que rechacé el dinero para pagar sueldos del restaurante, de la productora”.

Continuar leyendo la historia

Mentiste @aleberco diciendo q presenté una demanda para no pagar.FALSO

El impuesto lo pagué y no reclamo devolución

Pagué el 100% del sueldo a todos y di aumentos x inflación

Rechacé ayuda estatal para q se use para atender pacientes

No se porq te fastidia tanto q trate d ayudar https://t.co/iv9QbkwZYD — Enrique Piñeyro (@epineyro_ok) May 15, 2021

Desde Fundación Solidaire le enviaron una carta al ministro de Relaciones Exteriores y Culto el primero de abril de este año. Con este documento, al que accedió LA NACION, dice que “pretenden ratificar el ofrecimiento que le hicieron el 29 de mayo de brindar al Estado nacional apoyo aéreo para la repatriación de compatriotas en el exterior, ampliándolo ahora para el traslado de vacunas”.

Clases. Gerardo Morales: “Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta”

Aún no obtuvieron respuesta, aunque sí recibieron un correo, emitido desde la Coordinación de Gestión Documental y Despacho de dicho ministerio, donde acusaron recibo del mail.

Hace 5 días aterrizamos con 20 ton de equipo médico para la India

El vuelo lo donamos

Esta misma oferta se la hice al gobierno el 05/2020 y 04/2021 p/traer vacunas e insumos para liberar fondos para la atención d pacientes

No hubo respuesta

La oferta sigue en pie @felipe_sola pic.twitter.com/YQPoqdhbGW — Enrique Piñeyro (@epineyro_ok) May 14, 2021

Según subrayaron, quieren poner a disposición “una aeronave Boeing 787 (matrícula P4787) que está en plenas condiciones operativas y con la tripulación disponible” cuyo destino “es ser utilizada en vuelos humanitarios a través de la Fundación Solidaire”.

En la carta explicaron, además, que se trata de una donación y que la propuesta “está motivada simplemente en la voluntad de cooperar y brindar al Estado nacional un recurso que quizá puede serle útil en el marco de la emergencia sanitaria que lamentablemente nos toca atravesar”.

Axel Kicillof, sobre las escuelas: “Todos los lugares contagian”

Por otra parte, se supo que el cineasta ya colaboró en el marco de la pandemia de coronavirus cuando se organizó un vuelo a la India por parte de Open Arms, la Fundación Vicente Ferrer y Piñeyro. Con este operativo, se entregaron “decenas de concentradores de oxígeno, cilindros de oxígeno vacíos, pulsioxímetros de dedo, máscaras ECPAP, dispositivos CPAC, mascarillas y equipos de protección (EPI)” al hospital de Bathalapalli, ubicado en la ciudad de Anantapur, según informó a LA NACION el entorno del piloto.