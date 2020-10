Cosmética personalizada: lo que un ritual a tu medida puede hacer por tu piel

Ya lo adelantaban los dermatólogos hace pocos meses, el cuidado facial iba a ganar más importancia (si cabe) en el día a día de las mujeres. El motivo principal es el peso que ha cobrado la higiene en todos los aspectos de la vida, sin embargo, el maskné y otros problemas en la piel derivados del uso de la mascarilla también son los responsables de esta nueva afición por perfeccionar los rituales de belleza al máximo. La limpieza, la hidratación y la protección son los 3 gestos principales de cualquier rutina, pasos que siempre se pueden alargar gracias a las últimas tendencias beauty como la doble limpieza, las esencias (fórmulas a caballo entre el tónico y el sérum), los activos antiaging o las brumas faciales. Para aumentar aún más la eficacia de los tratamientos, la cosmética personalizada se adapta por completo a las necesidades y el tipo de piel para unos resultados completamente a medida. Para conocerla más a fondo, los expertos revelan todo lo que hay que saber sobre esta tendencia en alza.

"Somos seres únicos. Cada uno de nosotros somos la suma de lo que somos, lo que hacemos, lo que comemos, lo que vivimos, lo que sentimos. No hay en el mundo dos seres absolutamente iguales", recuerdan desde la nueva marca de cosmética personalizada Me All About Me. Reme Navarro, CEO de Mifarma, nos cuenta que lo primero es lo primero: "Lo fundamental es tener una rutina de belleza diaria. La piel de nuestro rostro se ve sometida a muchos condicionantes que la perjudican, como puede ser la contaminación, por eso debemos cuidarla. Dentro de este tratamiento, que debe llevarse a cabo diariamente para observar resultados, es importante tener en cuenta que cada piel tendrá unas necesidades concretas".

En el caso de Mifarma, lanzan la marca Skinfy Treatment: "Sea cual sea tu tipo de piel, puedes tener una rutina de cuidado y tratamiento facial 100% personalizada", explica la experta sobre un proceso que comienza con un test a partir del cual se genera un diagnóstico a medida. Pero, ¿qué beneficios reales notarás en tu rostro si customizas tu ritual diario? Desde ambas marcas nos resuelven todas las dudas que genera la tendencia del momento:

¿Qué tipo de pieles se benefician más de esta personalización y por qué?

Empezamos con la puntualización de Reme Navarro: "No hablaría de tipos de piel como tal sino de necesidades de la piel. Una persona no tiene la piel seca para toda la vida, porque aparecen o existen determinadas circunstancias que provocan cambios en la piel. Al igual que una persona puede pasar de tener la piel seca a tenerla grasa por diversas circunstancias (cambios hormonales, estacionalidad…)".

Para los expertos de Me All About Me, la tipología de la piel tampoco es tan determinante en la customización: "Las recomendaciones que damos se basan no solo en el tipo de piel, sino también en el estilo de vida, alimentación, el clima, etc., lo cual hace que sea un tratamiento único y que se adapta perfectamente a las diferentes necesidades de la piel y personas". Además, desde Skinfy Treatment prometen dar una respuesta para cada problema: "Hemos tenido en cuenta cuáles son los principales inconvenientes que solemos detectar en la piel como puede ser el acné, la falta de luminosidad, los signos de fotoenvejecimiento o la falta de hidratación. Y, con el proceso adecuado, hemos conseguido darle solución a cada uno de ellos".

¿Cuáles son los activos que sientan mejor a los diferentes tipos de piel?

Desde Skinfy Treatment, explican que existen 4 activos que funcionan muy bien con todo tipo de piel, precisamente los que utilizan en la marca: "Vitamina C, porque favorece la luminosidad de la piel; la vitamina B5 y el ácido hialurónico, muy utilizados a la hora de prevenir las arrugas; el acido Salicílico, que consigue evitar la aparición de los antiestéticos puntos negros y ayuda en la renovación celular y, por último, la niacinamida o Vitamina B3, perfecta para atender varias necesidades al mismo tiempo".

En el caso de Me All About Me, los aceites de jojoba y karité, el extracto de alga verde o las semillas de tara son algunos de los ingredientes que conforman las bases de sus productos que viajan desde las cremas faciales hasta lociones corporales (pasando por geles de baño e incluso champús), activos que se enriquecen con boosters (16 diferentes) para conseguir ese grado de personalización abosluta en la rutina de cuidados.

¿Cuántos pasos debería tener la rutina de cuidado ideal?

"Los pasos son sencillos: limpieza, tratamiento, hidratación y fotoprotección. Antes de utilizar cualquier producto de belleza debes lavar bien la cara con productos adecuados para tu tipo de piel, evitando que ésta quede tirante", enumera la CEO de Mifarma. Un paso a paso en el que desde Me All About Me destacan el tónico, el gesto de transición entre la limpieza y el tratamiento: "Para el cuidado facial, es muy importante mantener una limpieza, tonificación e hidratación adecuada, a la vez que un cuidado específico que responda a las necesidades de nuestra piel", concluyen sus expertos.