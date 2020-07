Coronavirus: el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por covid-19

El nuevo coronavirus que emergió por primera vez en la provincia de Hubei, en el centro de China, ya se ha expandido a todos los continentes excepto la Antártica.

Conocido como covid-19, se trata de una infección respiratoria que comienza con fiebre y tos seca y que, al cabo de cerca de una semana, puede provocar falta de aire.

Click here to see the BBC interactiveClick here to see the BBC interactive

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

Actualmente, el virus se está propagando a mayor velocidad fuera del país donde se vieron los primeros casos.

El mapa que incluimos aquí —que se actualiza dos veces al día— te permitirá mantenerte informado de cuántos son los infectados y muertos por el virus y en qué países se encuentran.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

Visita nuestra cobertura especial

Gráfico mostrando cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.