Por coronavirus Globos de Oro 2021 nominará a películas de lengua extranjera sin haberse estrenado en su país

En un año donde la experiencia cinematográfica ha tenido que trasladarse a los hogares, las grandes asociaciones de críticos y periodistas que año con año premian lo mejor del cine, han decidido cambiar algunas de sus inamovibles reglas para beneficiar a la comunidad dentro y fuera de Hollywood. Esta mañana la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) ha anunciado modificaciones temporales para la 93 entrega de los Globos de Oro, mismos que beneficiarán particularmente a las producciones elegibles para la categoría de mejor película en lengua extranjera.

Anteriormente las películas realizadas en un país distinto a Estados Unidos tenían que ser estrenadas en su lugar de origen en un período de 15 meses comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre antes de los Globos de Oro. Sin embargo, este año no ha sido el mejor de todos para la industria cinematográfica. Las salas de cine han cerrado sus puertas en todos los países que se han vistos afectados por la pandemia de COVID-19. Los estrenos no son una opción, por lo que mientras algunos continúan esperanzados en poder llevar al público a las butacas a tiempo, otros estudios han decidido arriesgarse a los lanzamientos digitales.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no es ajena a la situación, misma que es distinta en todos los países que tienen casos de COVID-19. Es por ello que los Globos de Oro 2021 presentarán una insólita situación para las películas de lengua extranjera: no tendrán que estrenarse dentro de su lugar de origen para ser elegibles. Además de esto, podrán tener un lanzamiento directamente digital o incluso en televisión abierta. Con precisión, la nueva regla temporal establece lo siguiente (vía Variety):

Las producciones cinematográficas en idiomas extranjeros que tenían un estreno teatral de buena fe planeado para comenzar en su país de origen durante el período comprendido entre el 15 de marzo y una fecha que determinará la HFPA cuando los cines en ese país hayan reabierto en general, en su lugar, se pueden lanzar en cualquier país en cualquier formato (por ejemplo, un formato de película tanto en cines o en pay-per-view o un formato de televisión, como en servicio de transmisión por suscripción, canal de cable de suscripción, televisión abierta, etc.) y seguirán siendo elegibles para los premios de películas en lengua extranjera de los Globos de Oro.

Las buenas noticias para las películas en lengua extranjera no se terminan, pues dada la situación los distribuidores no estarán obligados a proyectar el filme en un cine o una sala especial para los miembros de la HFPA. Simplemente será necesario que se comuniquen con la asociación para concretar una fecha de proyección que pueda llevarse a cabo desde casa. La fecha de término para poder ser nominado en los Globos de Oro 2021 será establecida en cuanto los cines en Los Ángeles comiencen a funcionar con normalidad:

En lugar de tales proyecciones en persona: 1) los distribuidores de películas en idiomas extranjeros deben comuníquese con la HFPA para programar una fecha de selección en el calendario oficial de la HFPA; y 2) para esa fecha, los distribuidores deben proporcionar a todos los miembros de HFPA un enlace de proyección o una copia en DVD de la película para que los miembros puedan verla en casa. Este procedimiento alternativo de proyección entrará en vigencia desde el 15 de marzo hasta una fecha a ser determinada por HFPA cuando los cines en el área de Los Ángeles estén mayormente abiertos.

La próxima entrega de los Globos de Oro tendrá como anfitrionas a las comediantes estadounidenses Tina Fey (Chicas Pesadas - 83%, Reporteras en Guerra - 68%) y Amy Poehler (Hermanas - 60%, Al Diablo con las Noticias 2 - 75%), y por ahora no hay una fecha oficial del evento. Las películas que pretendan participar de las demás categorías también tendrán permitido tener un lanzamiento digital, algo que jamás se había visto en la historia de los premios y que asimismo se permitirá para los Óscar 2021.

Nota publicada originalmente por Tomatazos.