Coronavirus: EE.UU. aprueba estímulo; confinamiento en India

(Bloomberg) -- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alcanzado un acuerdo con los demócratas y republicanos del Senado sobre un paquete para combatir el impacto del coronavirus. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la legislación se aprobará el miércoles. Las acciones asiáticas ampliaron su avance.

Más países endurecieron las restricciones a los residentes conforme los casos globales superaban los 420.000. India impuso un confinamiento nacional de tres semanas y Singapur planea cerrar bares y teatros, en sus medidas más estrictas.

Trump dijo que espera volver a abrir la economía en Semana Santa, el mes próximo, aunque el gobernador de California manifestó que sería engañoso insinuar que su estado podría salir del confinamiento para entonces. Trump también dijo que dejará de usar el término “virus chino”, una nueva señal de que EE.UU. y China están tratando de reducir la tensión sobre la culpa por el patógeno.

Malasia amplía el confinamiento hasta el 14 de abril (1:27 pm HK)

Malasia decidió ampliar el período de aislamiento hasta el 14 de abril conforme el número de infecciones en el país sigue aumentando. Se preveía que la orden de control al movimiento finalizase el 31 de marzo.

Senadores y Casa Blanca llegan a acuerdo para paquete de estímulo masivo (1:19 pm HK)

El Gobierno de Trump llegó a un acuerdo con los demócratas y republicanos del Senado para un paquete de rescate de más de US$2 billones en gastos y exenciones fiscales para reforzar la economía estadounidense y financiar medidas a nivel nacional a fin de frenar el coronavirus.

“Por fin tenemos un acuerdo”, dijo el líder de la mayoría del Senado, McConnell, el miércoles temprano en la sala de la cámara. “Me emociona decir que finalmente vamos a cumplir con el país”.

El plan incluye un apartado de US$500.000 millones que podría usarse para respaldar préstamos y otras ayudas a empresas, cheques de US$1.200 para la mayoría de los estadounidenses, más de US$350.000 millones para que las pequeñas empresas mantengan las nóminas, un seguro de desempleo más amplio, aplazamientos de impuestos y muchas otras disposiciones, según una persona familiarizada con los detalles

Medicamento respaldado por Trump no es mejor que el cuidado viral estándar, según estudio (11:33 am HK)

La hidroxicloroquina, un medicamento para la malaria que el presidente Trump ha promocionado como tratamiento para el coronavirus, no es más efectiva que la atención convencional, según un pequeño estudio.

El informe publicado por el Journal of Zhejiang University en China mostró que los pacientes que recibieron el medicamento no se recuperaron del coronavirus con más frecuencia que aquellos que no recibieron el medicamento.

Corea del Sur ofrecerá apoyo para exportaciones de kits de prueba (11:16 am HK)

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que su Gobierno proporcionará el apoyo necesario para las exportaciones de kits de prueba de coronavirus a muchos países, entre ellos Estados Unidos. Trump presentó una solicitud de equipo médico, incluidos kits de prueba, en una llamada telefónica el martes, según comentarios de Moon durante una visita a un fabricante de kits de prueba.

NYSE informa de dos casos más tras cierre de parquet bursátil (10:35 am HK)

La Bolsa de Nueva York informó de dos nuevos casos de virus después cerrar temporalmente su emblemático parquet bursátil. La negociación se trasladó a vías electrónicas completamente el lunes.

Dos personas que trabajan en el parquet dieron positivo al virus, además de otras dos la semana pasada, según una notificación de NYSE a los operadores a la que ha tenido acceso Bloomberg.

Gobernador de California cree que Semana Santa es demasiado pronto para salir del cierre (9:42 am HK)

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que sería “engañoso” insinuar que el estado con mayor población de Estados Unidos podría salir del cierre del coronavirus en Semana Santa. El presidente Trump había dicho que ese podía ser el caso para el resto del país.

Newsom dijo que el estado probablemente está considerando un período de cierre de ocho a 12 semanas, según conversaciones con expertos.

Nueva Zelanda declara estado de emergencia (8:23 am HK)

El Gobierno de Nueva Zelanda ha declarado un Estado de Emergencia Nacional, anunció la directora general de Gestión de Defensa Civil de Emergencias, Sarah Stuart-Black, en una rueda de prensa en Wellington. Estará en vigor durante siete días y se puede ampliar.

China informa 47 casos nuevos, todos importados (7:58 am HK)

China informó de 47 casos adicionales del virus, todos los cuales procedían del extranjero.

El país ahora tiene 81.218 casos confirmados, de los cuales 474 son extranjeros, según un comunicado de la Comisión Nacional de Salud.

Si bien el número de casos locales en China ha disminuido, llegando a cero en algunos días, se observan más infecciones importadas.

India prohíbe exportaciones de hidroxicloroquina, un medicamento de eficacia no probaba (7:27 am HK)

El Gobierno de la India ha prohibido las exportaciones de hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria que se ha mencionado como posible tratamiento contra el coronavirus, según un comunicado emitido el miércoles por la Dirección General de Comercio Exterior. El presidente de Estados Unidos, Trump, había dicho que el medicamento era un “cambio de juego” en el tratamiento del virus.

