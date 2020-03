Coronavirus. De Bahrein a Brasil: un martes con 720 minutos de fútbol en el mundo

¿Todavía hay partidos en un mundo conmovido por la pandemia del coronavirus? Sí, este martes hubo 720 minutos de fútbol oficial alrededor del mundo. Ocho encuentros repartidos entre Europa, Medio Oriente y... América del Sur, sí. La victoria 2-0 de Goztepe ante Rizespor, por la Superliga de Turquía; el empate 1-1 entre Muhrraq y Al-Rifaa por la Premier League de Bahrein, dos choques en Palestina por la Copa de la Franja de Gaza; un amistoso en la ciudad sueca de Kalmar, donde los locales golearon 4-1 a Örebro, y tres cruces estaduales brasileños, porque en muchas ligas regionales de Brasil el fútbol no se detuvo.

Y pudo haber un noveno juego, en Mendoza, el duelo entre Gimnasia y Sarmiento por la Primera Nacional, pero la AFA lo suspendió algunas horas antes. La metamorfosis casi en su punto máximo, si se atiende que, según el programa original, por ejemplo hoy se tendrían que haber enfrentado Manchester City-Real Madrid por la Champions; San Pablo hubiera recibido a River por la Libertadores, y el Olimpia hondureño de Pedro Troglio hubiese jugado en Montreal por la Liga de Campeones de la Concacaf. Pero por ahora habrá más fútbol, claro que lejos de las grandes ligas y estrellas.

Más allá de las últimas disposiciones de la UEFA, incluso del traslado de la Eurocopa para 2021, la Federación turca no piensa replegar su decisión y la Superliga se seguirá jugando, pese al rechazo mayoritario de sus protagonistas. El torneo marcha por la fecha número 26 continuará, a puertas cerradas, eso sí. Los partidos del próximo fin de semana están programados, desentendidos de la oposición de varios futbolistas y entrenadores -Fatih Terim, técnico de Galatasaray, ha sido muy crítico-, ya que el presidente de la Nación, Recep Tayyip Erdogan, pese a sí disponer el cierre de las escuelas, defendió la continuidad del fútbol. Galatasaray, hace algunas horas, dispuso el teletrabajo para todos sus empleados..., salvo para sus futbolistas.

Rusia, que hasta ayer tuvo partidos como sucedió en la Argentina, dispuso hoy y hasta el 10 de abril la suspensión de todas sus actividades. Hungría, con competencia hasta el fin de semana pasado, también se detuvo. Lo mismo que Ucrania. Ellos parecían la resistencia europea, pero en realidad quedan otros "díscolos": la Premier en Bielorrusia se propone proseguir y ya tiene diagramados ocho partidos entre el viernes y lunes próximos, lo mismo que la Superliga de Uzbekistán, que el fin de semana desarrollará su cuarta jornada.

Fuera de Europa, en algunos países de Medio Oriento habrá juegos -Bahrein y Palestina-, en Singapur, y también en la Hyundai League, la primera división de Australia, sin público. Incluso hay dos planteles en cuarentena (Wellington Phoenix y Melbourne Victory), pero aun así, la Federación solo dispuso posponer sus partidos y seguir adelante con el certamen.

"El comité nacional de coronavirus se reunió el domingo para discutir sobre los últimos avances de la pandemia y, después de las cuidadosas consideraciones, el fútbol se seguirá jugando con una precaución extra para frenar el esparcimiento del virus", sostuvo James Johnson, CEO de la Federación, para confirmar la continuidad de las últimas seis fechas de la A-League de Australia, que después será analizada nuevamente frente a los play-offs.

En África aparece dividida la decisión, pero sin dudas es el continente con más fútbol aún. Nigeria, Senegal, Sudán, Ruanda o Congo, solo por citar algunos países, tienen sus campeonatos en plena disputa. Ahora. en Argelia, Egipto y Marruecos, naciones cercanas a Europa, solo separadas por el mar Mediterráneo, la actividad está suspendida. En el otro extremo, Sudáfrica, también vació sus canchas.

Brasil es un caso especial. La Copa Brasil y los torneos juveniles y femeninos fueron aplazados. No se juega nada allí. Pero la CBF informó que la continuidad de los distintos torneos estaduales depende de cada federación regional. Desde esa autonomía, 15 certámenes siguen en juego, en varios casos, bajo la oposición de muchos futbolistas: Paraíba, Pernambuco, Acre, Amapá, Piauí, Amazonas, Alagoas, Río Grande do Norte, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondonia, Roraima, Maranhao y el Distrito Federal. Hoy hubo un choque por el estadual Acreano, y esta noche otros dos por el Roraimense. Vale mencionar que en varios de estos estados, todos del Norte y del Nordeste brasileño, no se han presentado aún casos de coronavirus. Sí se detuvieron los estaduales de San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará, Bahía, Ceará y Mato Grosso. La CBF, en estas horas, hizo un fuerte llamado para que todas las federaciones regionales suspendan sus campeonatos.