Coronavirus hoy en la Argentina y el mundo: minuto a minuto y las novedades del 16 de octubre

La cantidad de muertes alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 1.103.000; mientras que los contagios superaron los 39.182.000 casos.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (más de 8.216.300) y víctimas mortales (más de 222.700). En cuanto a positivos registrados, el segundo país en la lista es la India, que tiene 7.370.400 contagios y registra más de 112.00 muertes, con lo que es el país asiático más afectado por el virus. El tercer lugar a nivel mundial lo ocupa Brasil, con aproximadamente 5.170.000 infectados y 152 mil muertes.

En Europa, el Reino Unido tiene la mayor cantidad de fallecidos: cerca de 43 mil. En tanto, con 698.100 casos y más de 18 mil muertes, Sudáfrica es la nación más golpeada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. El 3 de marzo se detectó el primer caso en la Argentina, el 20 comenzó el aislamiento obligatorio y desde entonces, los infectados por Covid-19 en el país son 965.609, hubo 25.721 muertes y más de 778.501 personas recibieron el alta.

23.04 | González García afirmó que la mayoría de las provincias compró test de antígenos

El ministro de Salud, Ginés González García, contó que los test de antígenos -adquiridos para detectar en forma rápida la presencia de proteínas virales en muestras de hisopados- fueron comprados "por la mayoría de las provincias" y que la Nación "hizo una licitación pública con 8 oferentes para adquirirlos"

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la cartera sanitaria aclaró que los test de antígenos "no tienen producción local por el momento" y que los desarrollados de manera local son otro tipo de pruebas.

21.59 | Cuba abre sus aeropuertos a vuelos comerciales, menos el de La Habana

Los aeropuertos internacionales cubanos, excepto el de La Habana, ya están listos para recibir vuelos comerciales, poniendo fin al cierre de fronteras vigente desde el 24 de marzo por la pandemia de Covid-19, anunció el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez. "Todos los aeropuertos internacionales se encuentran abiertos para vuelos comerciales, excepto el aeropuerto de La Habana", explicó el funcionario de Cuba a la televisión local.

21.13 | México suma 85.704 muertes por el coronavirus

Autoridades mexicanas reportaron el viernes 419 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 85.704, en momentos en que los casos en algunas regiones del país empezaban a repuntar. Además, se confirmaron 841.661 nuevos infectados conocidos en la nación, 6.751 más que en la víspera.

20.45 | El gobierno bonaerense ratificó que habrá temporada turística

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, ratificó que en el verano "habrá temporada turística" en la provincia de Buenos Aires y reiteró que "se trabaja en que sea la mejor posible" dentro del contexto que impone la pandemia del coronavirus.

"La temporada nunca estuvo en duda. Será atípica, y vamos a trabajar para que sea lo mejor posible dadas las condiciones epidemiológicas. Queremos ir tomando definiciones para dar certezas", manifestó Costa.

20.36 | Reportaron 381 muertos y más de 16.500 contagios en la Argentina

Cuando se cumplieron 228 días desde el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país, el Gobierno informó que 16.546 personas dieron positivo al test de SARS-CoV-2 y los infectados suman 965.609. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 381 muertos que elevaron el total de víctimas de la pandemia a 25.721. En el extremo opuesto, los recuperados se acercan a los 800.000 y ya suman 778.501.

El reporte del Ministerio de Salud20.25 | Colombia llegó a los 954.354 positivos

En Colombia fueron diagnosticadas otras 8.372 personas con Covid-19, de manera que el total de infectados se situó en 954.354 casos, de los cuales 837.001 ya se recuperaron. Según el reporte del ministerio de Salud, las víctimas mortales por la pandemia aumentaron a 28.616 personas, tras confirmarse este viernes que hubo 159 fallecidos en las últimas 24 horas.

20.19 | Tucumán habilitará vuelos y micros de larga distancia para personas con actividades esenciales

Los vuelos y micros de larga distancia que lleguen a Tucumán tras la reapertura dispuesta por el Gobierno Nacional podrán trasladar únicamente pasajeros que desarrollen actividades esenciales o casos que sean especialmente autorizados, informó el Comité Operativo de Emergencia (COE) provincial.

Dada la reapertura inminente de vuelos y transporte terrestre interjurisdiccional, decretado por el DNU presidencial, al que Tucumán adhirió, se realizó esa tarde una reunión para definir "cómo será el ingreso de micros de larga distancia y los vuelos comerciales", señaló el secretario de Participación Ciudadana, José Farhat.

18.41 | Pino Solanas, positivo de Covid-19 en París

El actual embajador argentino ante la Unesco, Fernando "Pino" Solanas, anunció hoy que dio positivo en coronavirus y se encuentra internado en un hospital de París, Francia, donde está ubicada la sede de este organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura.

"Quiero contarles que junto a mi mujer, Angela Correa, dimos positivos de Covid-19, aquí en París. Por mi parte me encuentro en el hospital bajo observación médica. Mi mujer está aislada en nuestra casa. Gracias por los mensajes de apoyo. Cuidémonos entre todos", señaló Solanas a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

Cineasta, ex diputado nacional, ex senador y principal referente de la agrupación Proyecto Sur que integra el Frente de Todos, Solanas tiene 84 años y se encuentra en el grupo de riesgo etario más expuesto ante el coronavirus.

17.37 | La protesta de los médicos de Salta

Médicos salteños se manifestaron en reclamo de testeos masivos y protección personal para trabajar

Una caravana y un bocinazo de médicos salteños recorrió hoy las calles de la ciudad de Salta, en memoria y homenaje a sus colegas muertos en cumplimiento de su labor y en reclamo de protección personal para trabajar, y los referentes de la protesta entregaron un petitorio a las autoridades provinciales en la Casa de Gobierno.

16.13 | En Brasil avanza un ensayo clínico

Las pruebas de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en conjunto con el Instituto Butantan son totalmente positivas y no presentan ninguna colateralidad hasta el momento, dijo el viernes el gobernador de Sao Paulo, João Doria.

En una conferencia de prensa, Doria afirmó que un resumen de los informes de pruebas de vacunas en Brasil será enviado el lunes a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), pero que el organismo ya cuenta con todos los datos necesarios, ya que son seguidos diariamente.

"Hasta ahora, sin ninguna colateralidad -o sea, hasta aquí, las pruebas (son) positivas de CoronaVac, la vacuna de Butantan con el laboratorio Sinovac", aseguró el gobernador.

En una entrevista, el coordinador ejecutivo del Centro de Contingencia de COVID-19 del estado, João Gabbardo, aseguró que las dos primeras fases de pruebas indicaron una eficacia cercana al 98%, mientras el Ministerio de Salud habla de una cifra superior al 50% para la aprobación de Anvisa.

15.00 | La Pampa, vuelve a fase 2

El Gobierno de La Pampa dispuso a partir de hoy el regreso a fase 2 hasta el 26 de octubre próximo, debido al incremento exponencial de casos de coronavirus, especialmente en la capital provincial, aunque se mantendrán las actividades económicas y productivas en la provincia.

"Esta última semana hemos tenido un porcentaje mayor de casos en la ciudad de Santa Rosa, donde sumamos casi 300 en una semana y eso nos obliga a tomar decisiones", afirmó el gobernador Sergio Ziliotto en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde anunció el regreso a la fase 2, desde la fase 5 en la que se encontraba el distrito.

13.45 | Según la OMS el número de casos en Europa la semana pasada fue "casi tres veces mayor" que en marzo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que el número de casos notificados en Europa de COVID-19 en la semana pasada fue "casi tres veces mayor que durante el primer pico de marzo".

"Aunque el número de muertes notificadas en Europa la semana pasada es muy inferior al de marzo, las hospitalizaciones están aumentando y muchas ciudades alcanzarán su capacidad de camas de cuidados intensivos en las próximas semanas", ha advertido Tedros en rueda de prensa este viernes.

En este sentido, el máximo representante del organismo sanitario de Naciones Unidas ha recordado que esta segunda ola de Covid-19 va a coincidir con la epidemia anual de gripe, con los riesgos que ello conlleva: "Cada cama de hospital ocupada por un paciente con Covid-19 es una cama que no está disponible para otra persona con otra condición o enfermedad, como la gripe". Cada año se producen hasta 3,5 millones de casos graves de gripe estacional en todo el mundo y hasta 650.000 muertes relacionadas con enfermedades respiratorias.

12.41 | Colombia extiende el cierre de sus fronteras para evitar más contagios de coronavirus

Las autoridades de Colombia anunciaron hoy que el cierre de las fronteras se mantendrá hasta el 31 de octubre a causa de la pandemia de coronavirus.

El director general de Migración colombiano, Juan Espinosa, llamó a los migrantes a "no exponerse" al virus, a "no pasar por pasos irregulares donde ponen en riesgo su vida".

Sus palabras, difundidas a través de un video en Twitter, llegan después de que Espinosa viajara al departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela, donde analizó la situación para reabrir los pasos fronterizos.

Así, explicó que en el "siguiente ciclo del mes de noviembre se considerará si es el momento oportuno de abrir o si, por lo contrario, hay que esperar un poco más", informó la agencia de noticias DPA.

Espinosa indicó además que una reapertura de las fronteras implica una mayor presión sobre el sistema sanitario y un incremento de la exposición al virus.

11.34 | Temor en Alemania

El 43% de la población de Alemania tiene "mucho" o "bastante miedo" de contagiarse con el coronavirus, señala un sondeo del insituto demoscópico YouGov publicado hoy. En julio ese porcentaje era del 40 por ciento. En la edición actual de la encuesta, casi la mitad de los entrevistados señala que no tiene miedo a contraer Covid-19.

Asimismo, el 72% estima que la situación de la pandemia empeorará en Alemania y la mayoría también considera que la crisis en el plano global aún no ha llegado a su fin. Un 75 por ciento cree que se tornará peor. A finales de julio, esta cuota era del 66 por ciento.

11.13 | Día de la Madre en CiudadCoronavirus. Día de la Madre. Las dos condiciones que puso Fernán Quirós para festejar el domingo10.41 | Bono vacacional

El Gobierno lanzó un Bono Vacacional de $20.000 para reactivar la actividad turística nacional. Según el texto del Decreto 795/2020 publicado el domingo pasado en el Boletín Oficial, el objetivo de este incentivo es asistir a las empresas del sector para "paliar el impacto económico, social y productivo producido en dicha actividad, en todas sus modalidades, en virtud de las consecuencias generadas por la pandemia de Covid-19".

10.20 | Suba de acciones

Las acciones en Wall Street subían el viernes luego de que Pfizer dijo que solicitará la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos de su proyecto de vacuna contra el Covid-19 en noviembre, y tras datos que mostraron cifras mejores a las esperadas en las ventas minoristas del país.

09.35 | Cancelan encuentro de jefes de Estado

La canciller alemana, Angela Merkel, ha anunciado este viernes que la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, prevista para el 16 de noviembre en Berlín con el objetivo de analizar las relaciones del bloque con China, ha sido cancelada por la evolución creciente de la pandemia y la necesidad de reducir los contactos.

"Desafortunadamente no podremos organizar la reunión informal del Consejo europeo de noviembre en Berlín, tendremos que abandonar esa idea. Estamos hablando de reducir las infecciones y los contactos y creo que es un mensaje necesario", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los líderes europeos en Bruselas.

09.04 | Cifras en el AMBA

El Ministerio de Salud informó esta mañana que 4278 personas con coronavirus se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva, de las cuales 39,3% están en centros asistenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 29,4% en Córdoba y 5% en Santa Fe. En el reporte oficial se indicó, además, que la ocupación de camas de cuidados críticos, más allá de la dolencia del paciente, promedia 64,4% a nivel nacional.

Mientras tanto, el promedio diario de casos de coronavirus en los últimos siete días fue de 13.242, con una tasa de mortalidad de 558 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,7% sobre los casos confirmados.

08.37 | Navidad en España

El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, avisó hoy que la Navidad "no será normal" y que quedan "seis meses, si todo va bien, que serán complicados". La Navidad "no quiere decir que no se pueda disfrutar y celebrar en familia, pero depende de cómo sean los encuentros. Si los encuentros familiares se hacen con suficiente distancia y tomando las medidas es una cosa, si son numerosos y nos comportamos como el año pasado, es otra cosa", dijo a la emisora Rac1.

El ministro cree que todavía no es el momento de celebrar actos multitudinarios, como los partidos de fútbol: "La entrada de gente al estadio ahora mismo es prescindible. Viendo como está la situación, lo podemos dejar para más adelante".

Illa también avisó que las medidas de restricción que se están tomando en algunas ciudades españolas no durarán solo 15 días.

08.10 | Vacuna

Pfizer Inc. dijo que solicitará la autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos de su candidata a vacuna contra el Covid-19 alrededor de la tercera semana de noviembre, cuando espera haber alcanzado un objetivo clave sobre seguridad. La farmacéutica estadounidense desarrolla la vacuna junto a la firma alemana BioNTech SE.

La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos ha dicho que requiere al menos dos meses de datos de seguridad antes de autorizar el uso de emergencia de una vacuna experimental contra el coronavirus.

07.45 | Dudas por el remdesivir

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que el remdesivir no ayuda a los pacientes hospitalizados por el Covid-19 . Consideró que el fármaco parecía tener poco o ningún efecto en la mortalidad a 28 días o en la duración de las estancias hospitalarias en los pacientes afectados por la enfermedad respiratoria.

En respuesta, la compañía estadounidense Gilead Sciences Inc dijo que los datos de la OMS parecen inconsistentes, los hallazgos son prematuros y otros estudios han validado los beneficios del fármaco.

El fármaco antiviral fue uno de los medicamentos usados para tratar la infección por coronavirus del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y estudios previos indicaron que redujo el tiempo de recuperación, aunque la Unión Europea está investigando posibles daños al riñón.

07.19 | Abandonos en la Cumbre

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha abandonado este viernes la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE como medida de precaución tras conocer que ha estado en contacto en los últimos días con una persona que ha dado positivo en una prueba de Covid-19.

Ha sido la propia Marin quien ha anunciado su decisión en un mensaje compartido en la red social Twitter, donde también ha aclarado que Finlandia estará representada en el resto del Consejo europeo por el primer ministro de Suecia, Stefan Lofven.

"He abandonado el Consejo como medida de precaución y he pedido al primer ministro sueco, Stefan Lofven, que represente a Finlandia durante el resto de la reunión", ha escrito Marin en esta plataforma digital.

06.38 | Abierto de AustraliaEl Abierto de Australia 2021, en duda: fronteras cerradas, cuarentena y permisos para entrenar06.01 | Vacaciones en Alemania

En Alemania, las vacaciones de otoño se vuelven un caos debido a la pandemia. Dado que los casos de Covid-19 se están disparando, también van en aumento la indignación y el desconcierto, después de que autoridades regionales decidieran imponer restricciones a los turistas nacionales procedentes de zonas "de riesgo" en el interior del país.

Acusados de sembrar confusión entre los alemanes ante las vacaciones de otoño, finalmente algunos estados decidieron suavizar estas restricciones. Las vacaciones ya empezaron en octubre y se extenderán hasta principios de noviembre.

05.14 | Ayuda en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que destinará unos 600 millones de dólares para financiar un paquete de alivio económico para micro, pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por la pandemia de Covid-19.

"La idea es reducir el impacto económico que ha causado la pandemia, es algo que queremos ayudar a resolver", señaló Bukele en una rueda de prensa.

Desde principios de marzo, debido a la pandemia, el gobierno declaró una cuarentena obligatoria que se mantuvo hasta mediados de junio y obligó al cierre de la economía, con consecuencias devastadoras para micro y grandes empresas.

04.53 | Alquiler en Mar del PlataTemporada: almohada propia, el nuevo requisito para alquilar en Mar del Plata04.02 | Foco de contagios

Una desinfección inapropiada en la sala de tomografía computarizada del Hospital Pulmonar de Qingdao provocó el nuevo foco de contagios de neumonía Covid-19 en la ciudad china, ubicada en la provincia oriental de Shandong, informó hoy viernes una funcionaria local de salud.

También fue descartada la posibilidad de que el nuevo foco de contagios pudiera haber sido causado por infecciones cruzadas en la comunidad, detalló en conferencia de prensa Ma Lixin, subjefa del Partido de la comisión provincial de salud de Shandong

03.16 | Escuelas privadas

Las instituciones educativas privadas de la ciudad de Buenos Aires recibieron el protocolo para la apertura de las actividades diseñado por el Ministerio de Educación de la Ciudad . Desde entonces, 89 primarias y 80 secundarias presentaron una nota en la Dirección de Educación de Gestión Privada, en la que se comprometen a cumplir con los lineamientos de regreso a las aulas, y fueron automáticamente habilitadas a abrir.

02.37 | "Se acaba el tiempo"

Cuando más de la mitad de los países europeos aparecen en rojo en el mapa de la situación sanitaria debido al galopante avance del coronavirus , la Comisión Europea (CE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortaron a la región a tomar medidas urgentes para contener la pandemia y evitar nuevos confinamientos generales.

"Estamos muy preocupados con los datos de Europa. Es el momento de tomar medidas restrictivas", dijo Hans Kluge, director para Europa de la OMS. Si las "estrategias de flexibilización continúan, de aquí a enero podrían alcanzarse niveles de mortalidad cuatro o cinco veces superiores a los de marzo-abril", advirtió.

01.25 | India se acerca a los 6,5 millones de recuperados

Las autoridades sanitarias comunicaron de 63.371 nuevos casos de coronavirus, mientras que, desde que estalló la pandemia, en el país 6.453.779 personas han logrado superar la enfermedad, 70.338 en las últimas 24 horas.

La cifra total de casos acumulados se sitúa en 7.370.468, por lo que el país mantiene la tendencia a la baja del número de contagios diarios, y la de fallecimientos a causa de la enfermedad en 112.161, con 895 nuevas muertes en el último día, un repunte respecto a ayer, cuando murieron 680 personas.

00.30 | China suma casi una treintena de casos importados

El Ministerio de Salud informó que se han diagnosticado otros 24 nuevos casos de coronavirus, todos ellos procedentes del extranjero y vuelve a no identificar contagios de transmisión comunitaria, después de romper esa dinámica en los últimos días. La cifra de casos de COVID-19 importados ha ascendido a 3.084 en China, mientras que el total a nivel nacional es de 85.646 positivos.

