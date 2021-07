Copias de estas acciones ya se cotizan en cadenas de bloques

(Bloomberg) -- Hace años que Wall Street contempla si sería viable transferir el mercado de valores a una cadena de bloques, la tecnología detrás de las criptomonedas.Los innovadores en el rápido mundo de las finanzas descentralizadas no están esperando el resultado del debate. En cambio, crearon versiones sintéticas de acciones que rastrean algunas de las empresas más grandes del mundo.A lo largo del último año, los proyectos Mirror Protocol y Synthetix crearon copias de las acciones de Tesla Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc. y otras grandes empresas, así como de algunos fondos indexados (conocidos como ETF). Los tokens, y la programación que permite su negociación, están diseñados para reflejar los precios de los valores que rastrean, sin compras o ventas reales de las acciones y los ETF involucrados. Hasta ahora, los volúmenes son apenas una pequeña fracción de lo que se negocia en las bolsas reguladas. Pero para los entusiastas de la criptografía, el potencial de ganancia es enorme.

Las acciones sintéticas se unen a un extraño mundo nuevo de activos como obras de arte digitales y aspectos destacados de los juegos de la NBA que ahora se negocian en cadenas de bloques. No obstante, a diferencia del arte moderno y el universo de los tokens no fungibles, estos instrumentos plantean preguntas sobre como encajan en un mercado de valores global y un sector de corretaje gobernado por miles de páginas de reglas de docenas de países.

Por ahora, es un caso de innovación que está muy adelante de la regulación.

Y esto es exactamente lo que le gusta a Do Kwon. Cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, la compañía surcoreana que creó el proyecto Mirror Protocol en su cadena de bloques Terra, Kwon se imagina a sí mismo como una especie de Robin Hood de las finanzas modernas, al estilo de Vlad Tenev o Chamath Palihapitiya. Las finanzas descentralizadas son “tan poderosas para desbloquear los servicios financieros para personas marginadas de todo el mundo”, dijo por correo electrónico, que “es mejor actuar rápido y romper cosas. Esperar que los marcos regulatorios fragmentados se cristalicen antes de innovar es ilógico”.

Activos sintéticos

Para Kwon y otros defensores de estos nuevos activos sintéticos, evitar las diversas reglas y barreras del mundo financiero es un recurso, no un error. Abre oportunidades para la creación de riqueza que actualmente solo están disponibles para unos pocos afortunados, dijo. Los usuarios pueden negociar los tokens de forma anónima las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde cualquier lugar, sin que haya impedimentos por controles de capital, reglas de “conozca a su cliente” impuestas a las corredoras y otras restricciones del sistema financiero tradicional.

Kwon dice que Terraform Labs no genera ningún ingreso por comisiones cobradas en Mirror Protocol. Dichos recursos son dirigidos a los usuarios como incentivo para proporcionar liquidez. Más bien, la empresa se beneficia a través de una criptomoneda que creó y que tiende a valorizarse a medida que proyectos como Mirror ganan popularidad.

