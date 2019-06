Copa América: Los cambios que podría mostrar Colombia ante Qatar

La Selección Colombia ultima detalles en Sao Paulo para su segundo partido en la Copa América por el Grupo B ante Qatar, este miércoles en el Morumbí, donde Carlos Queiroz podría volver a sorprender con una titular con alternativas, unas por obligación y otras por decisión táctica.

El mismo técnico ya dio muestras de cambio en el entrenamiento del lunes y de acuerdo a las características del rival no sería raro que se atreva a probar un equipo diferente al que salió ante Argentina, aunque definirá el once inicial este martes en la última práctica.

La primera modificación sería en la lateral derecha, donde iría Santiago Arias en lugar de Stefan Medina, titular y de buen desempeño ante Argentina. El cambio obedece a que el hombre del Atlético Madrid tiene mucha más salida que su par del Pachuca y es lo que buscaría Queiroz para explotar y atacar más por la banda diestra. Yerry Mina, Davinson y William Tesillo se mantienen como fijos en la defensa.

La medular sería la zona que sufriría más cambios. El primero sería el de Gustavo Cuéllar por Wilmar Barrios, quien sufrió una molestia en la rodilla en el debut; el jugador y el cuerpo médico aseguraron que no representa peligro, pero es mejor no exponerlo al juego fuerte de los qataríes. Otra de las dudas en la medular es el interior derecho, pues podría ir Edwin Cardona en lugar de Juan Guillermo Cuadrado; el ex Atlético Nacional ofrece mejor dominio de balón y sería el hombre perfecto para juntarse con los tres de arriba. Mateus Uribe seguiría en la titular.

En la zona de ataque se mantendrían fijos los máximos referentes de la Tricolor: Radamel Falcao García, como punta, y James Rodríguez, tirado como extremo derecho con libertades de movimiento. La novedad pasa por el reemplazo del lesionado Luis Fernando Muriel; el indicado sería Roger Martínez, quien entró en su lugar ante Argentina y fue uno de los mejores de la cancha.