El contundente mensaje de De Laurentiis a Florentino Pérez por el fichaje de James

​El presidente del Nápoles realizó una declaraciones para la emisora Kiss Kiss y analizó en qué punto se encuentran las negociaciones con el conjunto blanco por el fichaje del futbolista colombiano.





Hace unos días parecía que el reencuentro entre ​James Rodríguez y Carlo Ancelotti en el Nápoles era cuestión de tiempo, pero el Real Madrid se ha puesto duro y no piensa recular en sus intenciones. El colombiano, que regresó al Bernabéu tras finalizar su cesión en el Bayern, no entra en los planes de Zinedine Zidane pero eso no quiere decir que vayan a regalarlo.





El Nápoles sigue siendo el principal candidato para llevarse a James este ​mercado pero en estos momentos las negociaciones se encuentra estancadas. Los blancos han tasado al jugador en 45 millones de euros en un único pago mientras que el equipo italiano no está dispuesto a dar más de 35 y están intentando pagarlo a plazos.

Carlo Ancelotti,James Rodriguez

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis tiene claro que no piensa ceder ante la presión del ​conjunto blanco: "Está en nuestros corazones, especialmente en los corazones de quienes lo entrenaron mejor que nadie, Ancelotti. El problema de James es que tenemos que lidiar con el Real Madrid. Somos duros, no queremos ceder ante las injustas peticiones de Florentino Pérez".





"No tenemos prisa porque nuestro equipo ya es muy fuerte. Necesitamos hacer solo golpes, nada en particular. Los golpes se realizan en dos, entre los que quieren comprar y los que quieren vender. Queremos comprar, pero no queremos cometer errores", añadió De Laurentiis en declaraciones para la emisora Kiss Kiss.

No obstante, las negociaciones entre ambos clubes siguen abiertas y el Nápoles cuenta a su favor con el sí del jugador que habría aceptado ponerse de nuevo bajo las órdenes de Ancelotti.

