Continúan las agresiones contra personal de salud

El coronavirus parece estar poniendo a prueba al personal del salud, que no sólo está viviendo un desabasto en artículos esenciales para su protección, sino que están siendo atacados por la sociedad a la que tratan de salvar.

Este fenómeno no sólo se está dando en México, el diario El País informó, hace algunas semanas, que a un enfermero, que radicaba en España, lo corrieron del piso donde vivía por ejercer su profesión. El día de hoy, el mismo medio publicó que a una enfermera de Francia, le impidieron estacionar su auto cerca de donde vivía por temor a que contagiara a los vecinos.

En México, desde que los casos aumentaron, los doctores están siendo maltratados, primeramente, por la mismas instituciones donde laboran, pues no hay materiales que cumplan la función de protegerlos. Además de ser maltratados por los mismos pacientes o familiares de éstos.

El día lunes 13 de abril, se reportó el caso de varios doctores en Oaxaca que fueron atacados de manera verbal, además de recibir impactos de cloro y otros líquidos calientes. De la misma manera, se les ha negado hasta el transporte público.

Lo mismo sucedió en el Hospital Regional No.1 del IMSS donde un doctor fue atacado por un joven. De este caso existe un video que se ha hecho viral en redes sociales. Esta agresión se suma a muchas otras, como la que sucedió en Azcapotzalco hace una semana.

Agreden a personal médico para llevarse a contagiado de Covid-19 en la CDMX pic.twitter.com/hTl1ysgPQ6— DonFavs (@Don_Favs) April 12, 2020

Con información de El País y Proceso