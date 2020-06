Ginés González García admite que prohibieron a los runners por una cuestión de imagen "más que por los contagios"

A horas de que comience una etapa más estricta de la cuarentena por coronavirus en el Área Metropolitana, Ginés González García hizo referencia al tema runners que fue motivo de polémica entre la Ciudad y la Provincia y cuya actividad no se permitirá en el nuevo esquema del aislamiento.

El ministro reconoció que "no es bueno ver" que se desarrollan ese tipo de prácticas deportivas en la ciudad de Buenos Aires y contrapuso esa situación a las restricciones que se aplicaron en otras zonas del país, donde se restringieron al máximo las actividades permitidas.​

"Por supuesto que el riesgo es bajo en los runners salvo que lo hagan como fueron los primeros días, que fue un desastre, que iban todos juntos. Después de eso, también tenía una gestualidad", dijo el funcionario en TN.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

Runners en cuarentena

"Obviamente tenemos muchas precauciones también en lo gestual. También el entrenamiento del fútbol es posible en los jugadores de elite. Pero el efecto gestual sobre los que quieren jugar al fútbol o los que quieren correr y están en otras jurisdicciones no es bueno, sobre todo en el conurbano; no es bueno ver una vida de ese tipo", agregó.

"El efecto gestualidad -continuó González García- es más que la razón técnica del contagio, que algo hay, y también tiene que ver con cumplir y hacer cumplir. Todos tenemos que tratar en estos días de hacer bien las cosas".

Ginés González García explica por qué prohibieron a los runners

Ginés González García explica por qué prohibieron a los runners

"¿Es el último esfuerzo o es un esfuerzo (más) y, como este, podrán venir sucesivos?", le preguntaron en otro tramo al Ministro de Salud.

Ginés respondió: "No lo sé, no me gusta macanear, nadie lo sabe; todos los que en el mundo dijeron que era 'el último esfuerzo tuvieron que empezar de nuevo, como China, Corea o Japón; es un virus nuevo, no sabemos mucho, está teniendo comportamientos no esperados".

Continuar leyendo la historia

Añadió: "Estoy seguro que por algunos aciertos nuestros, por el compromiso de los argentinos y lo que aprendimos de los otros países, somos uno de los tres países de América que tuvo menos consecuencias. La estrategia nuestra ha sido muy buena".

El funcionario consideró que la decisión de endurecer la cuarentena responde a que hubo un aumento exponencial en los últimos 25 o 30 días. "Todos sabíamos -los cálculos nuestros, los de Provincia y Ciudad- que había un momento que el sistema entraba en stress y podía colapsar", dijo.

"El sistema se estresa, colapsa y la gente deja de ser atendida; yo no lo admito", resumió.

Finalmente, al referirse a los tests, dijo están buscando duplicar la capacidad productiva. Y aclaró que el cuello de botella no se da en el testeo, sino en "la relocalización" del contagiado luego de dar positivo.