El consejo de Anne Igartiburu para afrontar estos tiempos difíciles

"Días que se complican, etapa rara que se alarga y conciliación a ratos imposible. Hablo con amigas que teletrabajan o compañeros que intentan ayudar a sus hijos en conexiones on line para sus clases. Llevamos mucho acumulado emocional y logísticamente". Anne Igartiburu ha querido compartir este mensaje con sus seguidores haciendo referencia al momento tan complicado que estamos viviendo. La pandemia ha cambiado nuestra vida de manera radical y ya nada ha vuelto a ser lo mismo, por eso, la presentadora ha querido darnos un consejo para intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible. "Somos resilientes, es cierto... pero a veces sentimos que no podemos. Los días vuelan, las videollamadas, correos y wasap se nos amontonan en la agenda y casi no sabemos el día en el que vivimos. Es momento de bajar la autoexigencia, relativizar y priorizar. A ver si lo conseguimos para poder vivir un poco más serenos...", asegura.

Anne ha acompañado su mensaje con los hashtags "calma", "despacio" y "quererse a uno mismo", demostrando cuáles están siendo sus máximas en tiempos de COVID. Al igual que ella, muchos rostros conocidos están compartiendo en sus redes sociales cómo se sienten, cómo ha cambiado su vida... y las decisiones que han tomado para hacer frente al virus que sigue sin dar tregua en todo el mundo.

"Vaya año... nadie hubiéramos imaginado que cambiaríamos nuestra forma de ver las cosas en solo unos meses. Dejamos atrás ilusiones pendientes con la esperanza de cumplirlas pronto. Sin perder la esperanza de alcanzarlas, ahora más convencidos de ello que nunca", confesó la presentadora vasca al terminar el 2020, defendiendo que hay que intentar sacar el lado positivo: "Aplicamos cada día lo que aprendemos según nos vamos adaptando y es bueno darnos cuenta de lo que hemos sido capaces. Quizá los más bonito que nos llevamos de todo esto, es saber que lo que da sentido a nuestra existencia es precisamente, acompañar a los que nos rodean a vivir un poco mejor. Sigamos haciéndolo este 2021. Gracias por estar a mi lado".

Sin bajar el ritmo

Después del éxito de audiencia que consiguió en las campanadas junto a Ana Obregón, la popular presentadora ha seguido trabajando sin descanso, cumpliendo con varios proyectos que tenía en su agenda. El año no ha podido empezar mejor para ella y durante estos días la hemos visto presumiendo de sonrisa en su tierra natal. "La música que me acompaña siempre...", ha escrito junto a varios vídeos en los que aparece en un rodaje en San Sebastián. Además, Anne también ha mostrado cuál es su truco para relejarse después de un día intenso: un buen baño. "Ante la duda... calma. Todo está bien. "¡Vamos, vamos!", es el motivador mensaje que ha compartido con sus más de 213.000 seguidores.

