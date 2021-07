Conoce a William White, el modelo canadiense que triunfa en TikTok con sus 'playbacks' de los 80

La nueva estrella de Tik Tok se llama William White. Con tan solo 21 años, esta modelo canadiense, ha conseguido más de un millón de seguidores gracias a vídeos como en el que hace playback de canciones de finales de los 70 principio de los 80 como Mandy, de Barry Manillow, Every Breath You Take, de The Police, o Into the Night ,de Benny Mardones. El éxito de este joven, de intensos ojos azules y pelo alborotado, reside en la nostalgia que provoca entre sus seguidores. "Nos recuerda a los ídolos de nuestra juventud", aseguró una de sus fans. Y él, abrumado por tanta repercusión, dijo en una entrevista concedida a The New York Times: "Me siento como un hombre de 40 años en el cuerpo de un niño, como si fuera definitivamente un alma vieja”. “Significa mucho para mí que me admiren personas de aquella época porque vivieron esos años. Es genial", añadió.

William White y sus playbacks de los 80 que arrasan en Tik Tok

Al crecer en Ontario, Canada, William White quería ser jugador de hockey profesional. De hecho, en sus redes sociales se encuentran numerosas fotos de su pasado como deportista. Sin embargo, el año pasado, mientras pedía un café antes de ir al trabajo, comenzó a hacer TikToks. "Fue cuando comencé a interesarme por música de hace años. Me siento como un rompecorazones de los 80", declaró en la citada publicación. Lo que no sabía en aquel momento es que su vida iba a dar un giro de 180 grados. Dejó su empleo para dedicarse por completo a su verdadera pasión, la moda, y a la creación de vídeos para esta aplicación. "Estoy ganando lo suficiente con TikTok como para hacer lo que quiero hacer", aseguró. Y sin perder su verdadera esencia. "Si te muestras como de verdad eres, la gente se identifica contigo".

A pesar de haberse convertido en el nuevo galán de TikTok, William White tiene numerosos referentes en la aplicación, como Addison Easterling, también conocida como Addison Rae o Chase Hudson. De hecho, se sintió "muy emocionado" cuando comenzaron a seguirle. Además, el joven encuentra inspiraciones otras estrellas, como los actores Rob Lowe, Brad Pitt o Tom Cruise.

Casi todos conocemos qué es Tik Tok: una red social a la que se suben vídeos muy cortos, y que cuenta con la posibilidad de incluir canciones y algún que otro divertido filtro. Parte de su éxito, según María Guerrero, psicóloga experta en familia de Qustodio, se explica porque es una red muy fácil de usar, ya que para crear esos vídeos no hace falta ser ningún experto en edición de vídeo. A esto hay que sumar que cualquier persona puede hacer viral uno de esos vídeos, consiguiendo, así, que lo vean millones de personas de forma muy sencilla. Lo que resulta magnético para unos adolescentes que, como recuerda la psicóloga, “ya han nacido con YouTube, así que ven en Tik Tok una manera fácil de crear su propio contenido y convertirse en influencers, teniendo sus momentos de fama”. Todos esos jóvenes que sueñan con ser conocidos encuentran en esta red una herramienta de exposición pública. Por su parte, Manuel Ransán, esponsable de Ciberseguridad para Menores de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), destaca que, al fin y al cabo, también es una plataforma que les permite expresarse, participar en la conversación con sus iguales, desarrollar su identidad, y obtener una recompensa: los seguidores y los likes.