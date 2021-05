Conoce el ‘’OutFest’’, un festival que destacará las mejores series LGBTQ+

Ya casi estamos cerca de junio, considerado mes del Orgullo LGBTQ+, y con ello comienzan a circular algunas iniciativas para celebrarlo, entre ellas se destaca el “OutFest”, un festival virtual que transmitirá los mejores episodios de programas como RuPaul’s Drag Race, It’s a Sin, o David Makes Man, entre muchos otros, los cuales son protagonizados por miembros de la comunidad LGBTQ+.

El evento se llevará a cabo del 4 al 8 de junio; para tener acceso a la programación planeada debes hacerlo por medio de la aplicación “OutFest Now”. También podrás participar en paneles de discusión gratuitos, estrenos exclusivos y adelantos especiales de algunos programas.

Damien S. Navarro, director ejecutivo de OutFest, mencionó que uno de los principales objetivos del festival es destacar la presencia y representación de personajes LGBTQ+ en cine y televisión, misma que cada vez se amplía más con presencia queer y trans en estos medios.

Asimismo, se refirió al evento como un lugar donde es posible que las cadenas televisivas estrenen sus proyectos en puerta y al mismo tiempo se discuta sobre las historias queer que han mostrado, tales como Glee, Ugly Betty, Brothers and Sisters, Love Victor, The Twenties y mucho más.

Navarro también expresó su felicidad al saber que ahora las historias LGBTQ+ no solamente pueden encontrarse en cine independiente, sino que actualmente está programación puede ser vista en más medios como la televisión, el streaming y otros estilos de contenido digital, haciendo que sea más accesible para todo el público. “Ahora estamos en un lugar increíble en la televisión con contenido LGBTQ+”.

Entre las actividades más destacables de este evento se encuentra el panel de superhéroes LGBTQ+ organizado por la cadena The CW, que contará con Javicia Leslie, de Batwoman; Chyler Leigh y Nicole Marines de la serie Supergirl, además de una charla con los actores de Los Twenties, Oval y All the Queens Men, misma que tendrá como tema principal la representación de personajes afroamericanos pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ en televisión.

VIDEO RELACIONADO: TyffanyTrump da discurso en evento republicano del orgullo gay