Competencia británica abre una investigación formal sobre Amazon y Google por las reseñas falsas

25 jun (Reuters) - El organismo de control de la competencia de Reino Unido dijo el viernes que ha abierto una investigación formal sobre Amazon.com Inc y Google (del grupo Alphabet Inc) por la preocupación de que los gigantes tecnológicos no estén haciendo lo suficiente para prevenir y obstaculizar las reseñas falsas en sus sitios web.

La Autoridad de la Competencia y los Mercados británica (CMA, por sus siglas en inglés) dijo que ahora recopilará más información para determinar si ambas empresas pueden haber infringido la ley del consumidor al tomar medidas insuficientes para proteger a los compradores de las reseñas falsas.

La medida llega después de una investigación inicial de la CMA, abierta en mayo de 2020, que evaluó los sistemas y procesos internos de varias plataformas para identificar y tratar las reseñas falsas.

El regulador británico dijo que también le preocupaba que los sistemas de Amazon no lograron prevenir y disuadir adecuadamente a algunos vendedores de manipular los listados de productos a través, por ejemplo, de la apropiación de reseñas positivas de otros productos.

"Nuestra preocupación es que millones de compradores en línea puedan ser engañados al leer reseñas falsas y luego gastar su dinero basándose en esas recomendaciones", dijo el director ejecutivo de la CMA, Andrea Coscelli.

"Igualmente, no es justo que algunas empresas puedan falsificar reseñas de 5 estrellas para dar a sus productos o servicios el mayor protagonismo, mientras que las empresas cumplidoras de la ley salen perdiendo".

