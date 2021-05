E-commerce captará 35% ventas minoristas EEUU en 2025: Gráfico

(Bloomberg) -- La pandemia mundial aceleró la participación del comercio electrónico en las ventas minoristas en Estados Unidos, y es probable que ese cambio se fortalezca en los próximos años, según Poonam Goyal y Abigail Gilmartin, de Bloomberg Intelligence. Los nuevos canales de venta, como el comercio social, de voz y de vídeo, podrían intensificar el impulso proporcionado por los confinamientos producto de l covid-19, lo que daría lugar a que lo digital capture el 35% de los ingresos totales del comercio minorista en 2025. Si bien las “duras comparaciones de hace un año y el posible desplazamiento del gasto discrecional hacia los restaurantes y los viajes desde los bienes físicos frenan nuestra visión para 2021”, escribieron, las ganancias digitales “deberían acelerar el ritmo en 2022, con una penetración que crecerá entre 200 y 300 puntos básicos cada año”.

