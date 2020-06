"De la cocina a tu mesa": chef tijuanense enfrenta la pandemia con estos platillos

“Covid-19”, la palabra que ha cambiado al mundo entero y todo lo que está dentro de él. A pesar de ser comúnmente asociado con temas o situaciones negativas, la actual pandemia por Covid-19 o coronavirus, logró una revolución en todos los aspectos: sociales, políticos, culturales y sobretodo económicos.



Actualmente, son muchos los emprendedores, negocios y empresas afectadas por este último factor, sin embargo, aún quedan pocos que han logrado sobrevivir a la crisis sanitaria, así como a la crisis económica en Tijuana.



Tal es el caso de la Chef Alejandra García, quien antes de la pandemia se dedicaba a ofrecer servicios de Asesorías y Catering, así como clases de cocina a través de La Cocina de Ale en esta ciudad fronteriza. Sin embargo, el confinamiento le permitió “pensar diferente”, o como ella lo menciona “olvidarte de todo lo que sabías que funcionaba antes de la pandemia, con la mente abierta al nuevo mercado y a las nuevas necesidades del mercado”.



Fue así que La Cocina de Ale se tuvo que adaptar, pues a pesar de no ser un restaurante, este espacio implementó nuevas estrategias como lo es “De la cocina a tu mesa”, en donde la Chef y su equipo ofrecen órdenes de platillos con un menú casero para 2 a 4 personas, pensando en que las familias promedio están integradas por esa cantidad de personas. Además con precios accesibles tomando en cuenta la situación económica por la que están pasando muchas familias tijuanenses debido a la pandemia.

¿Pero qué la hace diferente de otros negocios de comida? Además de continuar y reforzar las medidas sanitarias por esta situación, en La Cocina de Ale, se encargan de preparar cada platillo con productos frescos, naturales y adquiridos de forma local; además no se hace uso de conservadores de ningún tipo, pues considera que “la alimentación es la base de una vida saludable”, por lo que en lugar de esto, sus platillos son sazonados con hierbas y especias.



“Creo firmemente que la alimentación saludable no tiene que ser aburrida, sin sabor, fea, ni nada de eso”, mencionó la Chef. Por lo que, además de brindar platillos ricos y saludables, estos también son caseros, al ser muchos de ellos tradición familiar.



Es así que la tijuanense agrega un producto más a su cocina haciendo de ella una revolución y permitiéndole reinventarse una vez más: Guisados de Familia, los cuales fueron creados por ella pero pensando en la necesidad de personas solteras, trabajadoras, parejas, adultos mayores y familias grandes; las cuales “no están acostumbradas a cocinar todos los días, no les gusta cocinar, ya se aburrieron de hacerlo o por mil motivos”.

¿Qué tiene este producto? Además de que el menú consiste en 5 guisos y frijoles maneados, los puedes adquirir en porciones de ¼, ½ y 1 kg, pero lo interesante de esto es que se pueden ¡congelar! Lo mejor, te pueden durar hasta 6 meses en perfectas condiciones (en congelación) y 5 días (en refrigeración) mientras no abras el empaque.



Lo anterior fue gracias a las diferentes pruebas que hizo la Chef, sobre qué guisados implementar: “ahí sí que fue muy personal, fue como recordar que comíamos en mi casa cuando vivía con mis papás o cuando iba a casa de mi abuela los domingos a comer, y de ahí empezar hacer pruebas hasta irlos delimitando y hasta que nos quedamos en 5 guisados”, contó la experta.

Cabe mencionar que gracias al tipo de empaque en el que se presenta, Alto Vacío y Congelado, como expresa la Chef, es lo que permite “la durabilidad del producto, además de evitar el crecimiento de bacterias”.



“Antes de la pandemia, la cocina de Ale no hacía ni hubiera pensado hacerlo este tipo de productos, porque no se requerían, porque las personas ni la cocina no estaban viendo esto, porque estábamos con el Catering, porque estábamos con las clases de cocina, los talleres, en lo diplomados, porque estábamos con otro tipo de productos y servicios”.



Y aunque en Tijuana, como parte de las medidas de prevención estipuladas por autoridades, la mayoría de los lugares cuentan con servicio a domicilio, la gran parte se limita a realizar entregas sólo en áreas cercanas, sin embargo, recientemente La Cocina de Ale, decidió implementar el servicio a domicilio a ¡todo Tijuana!

“Esto se debió a que había personas en otras áreas de la ciudad, y teníamos servicio a domicilio solo en esta zona; entonces, cuando me preguntaban a Playas, por ejemplo, o al Soler, o al Florido, pues no tenía manera de entregarles hasta allá, porque no lo habíamos contemplado, pero me fui dando cuenta que hay personas con esta inquietud que quieren probar, que quieren comer saludable...y entonces no me gustaría que la distancia fuera una limitante para eso, entonces decidimos ofrecer el servicio a domicilio a toda la ciudad”, explicó la Chef Alejandra.



Fueron acciones tomadas por la necesidad actual de los residentes de esta ciudad, quienes junto con la Chef se han tenido que ir acomodando a lo que se puede y no hacer, pero sin perder la esencia y las ganas de seguir creando a pesar de todo.



Esto solo confirma lo que la Chef aseguró en un principio, aún con casi 20 de años de experiencia en el ámbito gastronómico, es “pensar diferente”, seguir aprendiendo y mejorando para ofrecer un excelente servicio el cual esté acompañado de historias y recuerdos al probar cada uno de estos platillos caseros.



“Una cliente nueva me pidió mole negro y frijoles, es una cliente de Playas, de hecho fue la primera a la que entregamos allá; y me manda al día siguiente que recibió la comida: 'Ay Ale probé el mole negro y me acordé cuando me sentaba en la mesa de mi abuelita a comer.' Uy me puse chinita, fue el mejor cumplido que me pudieron haber hecho”, confesó la Chef.



Aunque la pandemia aún no termina en Tijuana, Alejandra García sigue aportando en su área, pues además de La Cocina de Ale, ha impartido clases online a diferentes instituciones. Espera una vez finalizada esta situación, mantener las medidas sanitarias como las de hasta ahora, en sus diferentes proyectos de Catering y talleres de cocina.



Cabe mencionar que además de sobrevivir a esta situación, la Chef logró mantener a su equipo sin tener que hacer recortes en su personal ni afectar a ninguna familia, siendo estos productos, la forma en cómo ella enfrentó la pandemia.

Chef Alejandra García

