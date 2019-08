Claudio Bravo: "No tengo que pedirle perdón a nadie"

​Uno de los grandes ausentes en la Selección bicampeona de América fue Claudio Bravo, y el portero fue enfático a la hora de declarar.

Uno de los grandes puntos que ha puesto sobre el tapete la prensa chilena es la portería de la 'Roja'. El entrenador 'cafetero' decidió llamar al nacionalizado Gabriel Arias, quien venía ejecutando interesantes actuaciones, no obstante, ante Perú colapsó.

El portero de Manchester City, en entrevista para Fox Sports, indicó que tiene toda la intención de volver, pero esa decisión recae sobre Reinaldo Rueda.

"Depende del técnico. Depende de las circunstancias. El entrenador verá quienes son los mejores a la hora de competir. Yo estoy apto. Estoy a disposición y no depende de mi. Depende del entrenador. Los que me sacaron de la Selección fueron entre nosotros mismos. No tengo que pedirle perdón a nadie", indicó.