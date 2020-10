Clases de música para niños son una gran inversión: Mark Gilbert

(Bloomberg) -- A los ocho años, un tío me dio su vieja guitarra tradicional cuando un maestro comenzó a ofrecer clases después de la escuela. Así comenzó una historia de amor de toda la vida con la música.

Yo diría que todos los padres deberían considerar invertir en lecciones de música para sus hijos. Aprender a tocar un instrumento no solo les da a los niños la oportunidad de participar en una búsqueda artística y seguir un pasatiempo que puedan disfrutar solos o con otros; un creciente corpus de literatura académica sugiere que también podría hacerlos más inteligentes.

Puedo dar fe de la parte divertida, al menos. Durante el encierro, intercambiando archivos digitales con los chicos de mi banda de rock, me mantenía cuerdo y productivo, aunque sin la energía y la camaradería de hacer mucho ruido juntos en una sala de ensayo. Tomar un instrumento y participar en clases en línea puede ofrecer una salida para los niños que podrían estar luchando con el aislamiento social impuesto por la pandemia y su destrucción de las rutinas diarias.

Además, la música es una oportunidad para aprender un idioma universal: en 2002, un par de guitarras acústicas maltratadas, la canción de los Eagles “Hotel California” y algunas bebidas que reducen la inhibición hicieron una noche memorable en la selva brasileña con un montón de lugareños que no hablaban inglés pero sabían toda la letra (no intenté el solo de guitarra).

Así que estoy a favor de dar a los niños la oportunidad de tocar, golpear o soplar algo musical. Para los jóvenes que comienzan a tocar instrumentos de cuerda, un ukelele es una gran elección. Es lo suficientemente pequeño como para que las manos pequeñas lo tomen, y lo suficientemente barato como para que el remordimiento de comprador no sea demasiado doloroso si termina acumulando polvo en un armario. Incluso hay versiones más caras de Les Paul electrificadas disponibles, en caso de que su descendencia está lista para comenzar a canalizar su Slash interno.

La tecnología también ha hecho que el piano y la batería, dos de los principales instrumentos a los que los niños tienen más probabilidades de responder, sean mucho más accesibles que en el pasado. A diferencia de los enormes modelos de muebles de madera antiguos, los teclados digitales de hoy son baratos y portátiles, abundantes en el mercado de segunda mano y lo suficientemente cerca de lo real para que usted pueda evaluar si junior tiene las habilidades para convertirse en el próximo Elton John.

Las baterías electrónicas también son abundantes hoy y mucho más asequibles. Un conjunto de auriculares hace posible que un incipiente Keith Moon practique sus paradiddles sin perturbar al resto de la familia, y que mamá o papá den rienda suelta a su Karen Carpenter o Phil Collins interior una vez los niños estén acostados en la cama.

En términos de cómo aprender, las lecciones individuales son, con mucho, la mejor manera de progresar, y probablemente estaría ayudando a un músico a pagar el alquiler y las cuentas al emplearlos para enseñarle a su hijo. Pero YouTube ofrece una gran cantidad de videos de instrucciones para todo tipo de instrumentos y niveles si la matrícula es demasiado costosa para su presupuesto.

Ahora, los beneficios de desarrollo. Un estudio de cinco años realizado por la Universidad del Sur de California y publicado en 2016 encontró que aprender a tocar música desde los seis o siete años impulsó el desarrollo en áreas del cerebro que se ocupan de las habilidades de lectura, la percepción del habla y el desarrollo del lenguaje. La exposición a la instrucción musical, argumenta el estudio, produjo un cambio fisiológico en el cerebro, aumentando la llamada neuroplasticidad.

Esos resultados se hacen eco en un estudio recién publicado en la revista Frontiers in Neuroscience, en el que los investigadores probaron a 40 niños chilenos de entre 10 y 13 años. La mitad eran músicos, definidos por haber tenido al menos dos años de enseñanza musical especializada, practicar un mínimo de dos horas por semana y tocar regularmente con otros músicos. Los otros 20 no tenían instrucción musical adicional, aparte de lo que sus escuelas enseñaban como parte de sus planes de estudio regulares.

Los niños estaban conectados a una máquina que mide la actividad cerebral detectando cambios en el flujo sanguíneo, y se les mostraba una figura abstracta mientras sonaba una melodía, cada una de cuatro segundos de duración. Se les pidió que se enfocaran en ambos, uno o ninguno de los dos estímulos, y luego se les pidió que recordaran ambos. Si bien los tiempos de reacción fueron similares entre ambos grupos, a los músicos les fue “significativamente mejor” en la prueba de memoria. Según el estudio, eso puede tener implicaciones que cambian la vida:

Una mayor habilidad cognitiva se asocia con resultados favorables para toda la vida, como una mayor resiliencia, habilidades de lectura mejoradas durante la infancia, mayor creatividad y una mejor calidad de vida.

Así que ahí lo tiene. Haga que sus hijos aprendan un instrumento musical y tendrán la oportunidad de una mejor calidad de vida. Dejaré la última palabra sobre el tema a Leonie Kausel, uno de los neurocientíficos autores del estudio chileno y que también es violinista:

Creo que los padres no solo deberían inscribir a sus hijos porque esperen que eso impulse sus habilidades cognitivas, sino porque es una actividad que, aunque exigente, les dará muchas alegrías.

