La cláusula por violencia de género que Vélez le aplicará a Ricardo Centurión

El flamante jugador de Vélez Sarsfield tendrá en su contrato una cláusula ejemplar para el fútbol argentino. La misma está centrada en un nuevo posible caso vinculado a la violencia de género, por el que Ricardo fue acusado en 2017.

​Ricardo Centurión es nuevo jugador de Vélez Sarsfield. Al menos, así lo afirmó el manager Pablo Caballero. Restan los arreglos contractuales, pero el controvertido mediocampista se pondrá la V azulada en breve.

Es por esta situación que el diario Infobae se comunicó con la oficina de género en la institución de Liniers y detalló cómo será el vínculo del futbolista con Vélez. "E n caso de que el jugador no se comporte acorde a los lineamientos del estatuto social del club y al protocolo de violencia de género será sancionado con la rescisión del contrato. La cláusula no sólo se activará frente a hechos de violencia contra las mujeres sino también frente a otras conductas sociales", señalaron.





A su vez, la responsable del área dio mayores detalles sobre esta situación que protagoniza el volante de 26 años: "Más allá de que no estamos de acuerdo con la contratación no podemos no ponernos contentas por la consulta que nos hizo la Comisión Directiva. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista”.





“Pedimos una cláusula. Por eso es importante que nos hayan escuchado y tomado en cuenta lo propuesta por nosotras. Va a ser por primer vez en la historia que hay una cláusula así en un contrato", agregó Paula Ojeda.

En el año 2017, más precisamente en el mes de mayo, Centurión había sido denunciado por su pareja Melisa Tozzi, aplicándole una restricción perimetral por lesiones y amenazas. Luego, la causa fue archivada por el fiscal responsable.