Citigroup dice que 30% de su nómina quiere regresar a la oficina

(Bloomberg) -- Aproximadamente 30% de los empleados de Citigroup Inc. del área de la ciudad de Nueva York quieren regresar a la oficina, dijo Mark Mason, director financiero.

Una encuesta enviada a empleados en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el mes pasado reveló que la mayoría quería comenzar a regresar a la oficina unos días a la semana, comentó Mason a periodistas en una conferencia telefónica el martes. Mason dijo que él, el director ejecutivo, Mike Corbat, y Jane Fraser, presidenta ejecutiva electa del banco, regresaron a la sede de Citigroup en el barrio Tribeca de Manhattan.

La compañía ha tardado más en regresar a las oficinas que algunos de sus rivales del otro lado de la ciudad a medida que persiste la pandemia de coronavirus. En julio, Citigroup inició el proceso invitando a 5% de los trabajadores a regresar y la semana pasada permitió que ingresaran más trabajadores como parte de la segunda fase de reapertura de las instalaciones.

“Queremos que los empleados se sientan seguros a medida que deciden regresar”, dijo Mason. “No hay planes establecidos en este momento para la siguiente fase”.

Nota Original:Citigroup Says 30% of Its Workers Want to Return to the Office

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

Subscribe now to stay ahead with the most trusted business news source.

©2020 Bloomberg L.P.