Cifra de muertes en México por coronavirus sube a 1,351, casi se duplica en la última semana

CIUDAD DE MÉXICO, 26 abr (Reuters) - Los decesos en México relacionados con la pandemia del coronavirus llegaron a 1,351 el domingo, casi el doble que los reportados por las autoridades sanitarias hasta hace una semana.

La Secretaría de Salud informó que en las últimas horas se registraron 46 fallecimientos por COVID-19, la enfermedad pulmonar causada por la nueva cepa del virus que tiene en vilo al mundo.

Hasta el domingo de la semana pasada, el número de víctimas fatales en el país era de 686.

Desplázate para continuar viendo el contenido. Anuncio

En las últimas horas se reportaron además 835 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 14,677 contagios.

No obstante, las autoridades han dicho que el número de casos en el país podría ser hasta nueve veces mayor debido a que muchos infectados podrían no haber desarrollado síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.

Hasta ahora, el virus ha contagiado a 2.9 millones de personas y cobrado la vida de 203,264 en todo el mundo y amenaza con desencadenar una profunda recesión global.





(Reporte de Noé Torres)