'Chuy' Corona y 'Jerry' Flores explotan contra Paul Delgadillo

​El árbitro Paul Delgadillo revivió la final del ​Clausura 2013 en la que Cruz Azul perdió contra América en la tanda de penales, y reconoció que el primer gol de las ‘​Águilas ’ debió haberse anulado.





Cinco años después de que Paul Delgadillo reconoció su error que probablemente haya evitado que ‘La Máquina Celeste’ conquistara su noveno título, el portero y capitán de ​Cruz Azul, José de Jesús Corona, y el ex jugador cementero, Gerardo Flores, explotaron contra al árbitro.

“Qué poca madre de esta persona. La verdad es que algo que nos perjudicó y lo saque ahora

no sé con qué sentido lo haga. Yo se lo dije en un partido donde estuvo de cuarto árbitro y me mandó expulsar”

“A mí se me hace raro que lo haya dicho hasta este momento, no sé si no le han cumplido algún trato. Levantó polvo y no se me hace algo positivo que lo diga ahora”, explotó el portero de Cruz Azul.

Asimismo, el entonces lateral de ‘La Máquina Celeste’, Gerardo Flores, aprovechó para criticar al árbitro mexicano en su cuenta de Twitter con el comentario ““Todos lo vimos jajaja, no lo qui$o marcar el cabr...”.

Todos lo vimos jajajajaja No lo qui$o marcar el muy cabron .@FOXDeportes — Jerry Flores (@jerryflores15) September 18, 2019

