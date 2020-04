Chumel Torres y Callo de Hacha, los youtubers con una popularidad tan grande como su narcicismo, ¿están de romance?

POR | Ericka Rodríguez-. Por la controversia que provocó Anahí al cocinar unas enfrijoladas y su pronta respuesta para reírse de los memes, Chumel Torres la felicitó por saber manejar las redes sociales, pero un día después compartió un 'meme' que lejos de demostrar que él también sabe cómo ocupar Twitter, provocó que su nombre se convirtiera en tendencia, blanco de críticas y hasta de ser desmentido por una institución pública.

Y es que el presentador que se hace llamar "príncipe de los nerds" compartió la fotografía del fallecido cantante Valentín Elizalde junto a un texto que aseguraba que era un especialista en Neumología muerto a causa de COVID-19.

"Cada RT es una oración por este héroe", fue el mensaje que publicó el presentador.

Sin embargo, quizá no se imaginó que su 'broma' estaría fuera de lugar y en lugar de dar risa, motivó a que el Instituto Mexicano del Seguro Social le respondiera en Twitter que estaba ofendiendo al personal de salud que enfrenta la pandemia, e incitaron a compartir “Menos Fake News, más solidaridad”.

Chumel Torres tomó el asunto con ligereza pero a su defensa salió otro 'influencer', Jorge Roberto Avilés, mejor conocido como Callo de Hacha.

"Entre famosos podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño. #FreeChumel", fue parte del mensaje en el que también aseguró que en lugar de trabajar, el IMSS censura memes y "culpa a YouTubers de su incompetencia".

Wey ya no mamen @Tu_IMSS @zoerobledo mejor pónganse a trabajar en lugar de andar censurando memes y culpando YouTubers de su incompetencia.



Entre famosos podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño. #FreeChumel https://t.co/KuN3VrNECc — Callo (@callodehacha) April 23, 2020

Para seguir con el espectáculo, añadió: "A mí me disculpan, pero el único que puede pendejear a Chumel aquí soy yo. Si alguien más me lo toca salto como leona. Mi generación tiene valores, no somos JD Pantojas o esa madre".

Callo de Hacha también desempolvó una fotografía junto a Chumel, y le dedicó unas palabras: "Somos tú y yo contra el mundo, bebé. Nunca olvides lo que me prometiste esa noche. Yo no lo olvidaré jamás. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores".

Somos tú y yo contra el mundo, bebé. Nunca olvides lo que me prometiste esa noche. Yo no lo olvidaré jamás.



¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores 🇲🇽 pic.twitter.com/HMrPtjNSYc — Callo (@callodehacha) April 23, 2020

Pero si esas palabras eran producto del sarcasmo, de la burla y de una estrategia para llamar la atención, solo provocó reacciones negativas y hasta la mofa viral de que ambos personajes son pareja. Ninguno desmintió tal versión, sino que dieron pie a seguirse burlando del asunto.

"No voy a comentar ABSOLUTAMENTE NADA al respecto. Mi vida privada es privada, y solo Chumel y yo sabemos la verdad", fue la reacción de Callo de Hacha, como parte del 'juego'.

"ESTO MUY ENOJADO CON LA PRENSA DE MI PAÍS. YO NO ME DEDICO A VENDER MI VIDA PERSONAL. HABLEN DE MIS ARTÍCULOS, DE MIS COLUMNAS, DE MIS PROGRAMAS, DE MI TRABAJO, PERO NO DE MIS RELACIONES SEXUALES", agregó Avilés.

ESTO MUY ENOJADO CON LA PRENSA DE MI PAÍS 🤬🤬



YO NO ME DEDICO A VENDER MI VIDA PERSONAL.



HABLEN DE MIS ARTÍCULOS, DE MIS COLUMNAS, DE MIS PROGRAMAS, DE MI TRABAJO, PERO NO DE MIS RELACIONES SEXUALES. https://t.co/3M3S8X1Vtk — Callo (@callodehacha) April 23, 2020

La fama que convierte a los YouTubers en intocables

Pero este alboroto quizá ha confirmado lo que durante años fue visible, sobre que ambos se sienten intocables en redes sociales por la legión de seguidores que tienen. Basados en su 'humor' y el punto de vista que comparten sobre el acontecer nacional, resalta que olvidan salirse de su esfera de realidad de vez en cuando.

En un sentido podría haber sido gracioso recordar el rostro de Valentín Elizalde como si fuera un héroe nacional, pero quizá olvidó Chumel que no todos ubican al 'Gallo de oro', otros quizá no saben lo que es un meme, no era la situación adecuada para ocupar la foto y unos más seguramente lo creyeron y replicaron el mensaje como si fuera un médico real.

Porque aunque a muchos, y quizá a ellos mismos, les cueste entender, se han convertido en personalidades seguidas por millones de suscriptores y radioescuchas, por lo que sus palabras y su voz tienen un poder quizá más grande de lo que ambos soñaron, pero el ser 'influencers' debería acompañarse también de cierta responsabilidad.

Sin embargo, tal vez solo estamos ante personajes con la prioridad de pasarla bien en redes sociales sin que necesariamente asimilen que ya no son aquellos tuiteros 'simpáticos' que podían compartir cualquier frase sin una repercusión.

De hecho, José Manuel, nombre real de Chumel Torres, lo confirmó en una entrevista con Canal Claro: "Yo no veo lo que me pasa como una carrera, porque nunca fue un plan. Y no tengo una carrera qué proteger, por eso te digo que no me sé comportar en la tele porque no me interesa, hago YouTube y lo que hago en mi formato es lo que me gusta que suceda".

Callodehacha es lo peor que le ha pasado al internet. Quote me. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) September 5, 2019

Sin ninguna carrera seria para proteger, se entendería a qué nivel de responsabilidad como comunicador nos enfrentamos. Solo estamos ante el camino de un ingeniero originario de Chihuahua que tenía el sueño de replicar en pantalla lo hecho por Jon Stewart en EEUU, tras conseguir algunos miles de seguidores en Twitter; de hecho, ser 'influencer' en la red social fue lo que le consiguió su primer empleo en Ciudad de México para dirigir un periódico.

Y ese es el conflicto de base. En los medios, y en varios sectores, ya es más importante la cantidad de seguidores que se tienen que el conocimiento o la trayectoria.

No solo aplica para casos como el de Chumel Torres... Lo presenta Ana de la Reguera en su nueva serie, al perder un trabajo frente a una influencer, y lo vive Erika Buenfil al aceptar que su fama en TikTok le ha traído nuevas ofertas de trabajo.

Casos como el de Chumel Torres le abrieron las puertas de Grupo Fórmula, donde tiene un programa de radio, y HBO, que le da mayor difusión, pero sobre todo, credibilidad al youtuber.

Criticar a Chumel Torres por su tuit con la foto de Valentín Elizalde, pero al mismo tiempo darle clic a su video en YouTube es fomentarlo y no ser conscientes de que, al final del día, quien tiene el verdadero poder es la audiencia, porque un 'influencer' sin seguidores, no es nadie.

