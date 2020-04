Choco Lozano recordó el gol anotado a Real Madrid

Anthony Lozano se encuentra inmerso en la inactividad a causa de la pandemia de coronavirus que asola al mundo, aunque se mantenga en forma de manera personal mientras atraviesa el período de aislamiento.

En este contexto, el delantero hondureño que disfrutaba del liderazgo en la Segunda división de España al momento de la paralización tuvo un momento para revelar lo que significó en ese territorio español un jugador oriundo de El Salvador: Jorge González.

"Aquí al Mágico (González) lo tienen como un ídolo inolvidable, no hay evento en el que no lo mencionen, es lo más grande que tuvieron en su tiempo; lo adoran, lo aman", expresó el futbolista catracho en declaraciones que recoge el sitio As sobre el centroamericano que destacó en Cádiz en la década del '80.

Por otra parte, el repaso personal del Choco apuntó a los goles que en su carrera consiguió hacerle a Ter Stegen y a Real Madrid. "Es especial, todos los goles son inolvidables, pero a ese lo voy a recordar siempre; uno crece viendo partidos en el Bernabéu, sólo estar convocado era bendición, ya cuando te dan la posibilidad de entrar y meter un gol, es especial", confesó el por entonces jugador de Girona.