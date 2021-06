Chivas debió armar un cuadro competitivo con refuerzos a toda costa, pero hizo lo contrario y apostará por lo mismo

Está más claro que nada, Chivas atraviesa un momento de debilidad económica que no le permitió traer los refuerzos que eran necesarios, pero al menos pudo haber analizado todo el mercado nacional para encontrar futbolistas no tan caros que realmente pudieran ayudar a generar competencia interna en los puestos más frágiles, ya que existen ciertos futbolistas que parece ya tienen ganada su estadía sin importar su nivel.

Vucetich saludando a los refuerzos de Chivas. pic.twitter.com/Z7LFcDr0p9 — Pinche Danny (@PxncheDanny) June 21, 2021

Por ahora el Rebaño Sagrado ha dado a conocer que hicieron el intento por fichar a Erick Aguirre del Pachuca, así como a Marcel Ruiz y Jaime Gómez de Xolos, sin poder lograrlo porque se los ponían a precios muy altos o porque simplemente no querían dar a algunos de sus futbolistas en calidad de préstamo, varios que incluso incluyeron en sus listas de transferibles como Alejandro Mayorga, César Huerta o Fernando Beltrán, mas a la hora de poder utilizarlos como moneda de cambio tampoco aceptó.



Todavía es más lamentable ver que Jimmy si se pudo arreglar con Bravos, que le ganó la partida al cuadro rojiblanco, quien tampoco se animó a darle una oportunidad a los futbolistas que regresaron de estar en la Liga de Expansión, como el delantero Luis Márquez, campeón y goleador del Tepatitlán, en cambio lo mandaron al Tapatío, cuando ahora van a tener que buscar un '9' con la partida de José Juan Macías al Getafe o simplemente darle la estafeta a Oribe Peralta, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros o José Godínez.

Chivas se quedaría con el 50% del pase de Macías, ante la salida del mexicano al Getafe



Entérate: https://t.co/wqT2omBGNq#Chivas #Getafe #Macias pic.twitter.com/IIxgzDlGqn — Plano Deportivo (@PlanoDeportivo) June 25, 2021

Tal parece que aunque todavía quede tiempo para el Torneo Apertura 2021, el Guadalajara ya no sumará piezas a su esquema por más que nos vengan a decir que están analizando o que pongan a Isáac Brizuela y Jesús Molina ha decir que no hubo contrataciones porque se confía plenamente en la plantilla, cuando Víctor Manuel Vucetich no pudo hacerlos jugar bien por largo rato, en parte porque su estilo defensivo contrasta demasiado con la filosofía del club tapatío.



Tras ver los juegos de pretemporada de Chivas, no se puede generar mucha emoción al ver la alineación titular conformada por Toño Rodríguez, Antonio Briseño, Sergio Flores, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Molina, Eduardo Tores, Huerta, Conejito, Cristián Calderón y Zaldivar porque la mayoría de ellos no demostró estar a la altura de lo que significa el escudo, tomando en cuenta que varios jugadores no estarán en el arranque del próximo campeonato por la Copa Oro 2021 y los Juegos Olímpicos, una razón más por la que se debió traer otras piezas.

DUELO DE PRETEMPORADA ?⛏?⚪



Chivas y Mineros igualaron a un gol en su duelo de pretemporada de cara al Apertura 2021.



El "Rebaño" jugó su segundo partido, mientras que los zacatecanos tuvieron su primer encuentro de pretemporada.#FútbolMedia #LigaBBVAMX #Chivas #Mineros pic.twitter.com/87DLIcHkVj — Futbol Media Oficial (@futbolmediaofi) June 24, 2021

Sin embargo, esta historia no es nada nueva para la afición, ya que ha habido otros semestres donde no llegaron contrataciones, situación totalmente frustrante, aunque también cuando la directiva ha abierto la cartera, eso tampoco ha sido sinónimo de éxito, así sucedió apenas hace poco más de un año con el arribo de JJ, Chicote, Ricardo Angulo, José Madueña, Alexis Peña, Uriel Antuna y José Juan Vázquez, con dos de ellos ya fuera del equipo, mientras el resto se mantiene con altibajos y uno que otro chispazo.



Lamentablemente el Rebaño sigue en deuda con el Necaxa por las ya mencionadas incorporaciones, al jugar únicamente con jugadores nacionales le es difícil poder fichar. Quizá si hubieran apostado por canteranos jóvenes sin tantos reflectores esa estrategia hubiera funcionado y al menos no hubieran quedado mal parados como uno de los pocos equipos que no ha hecho movimientos en el famoso Fútbol de Estufa, sin embargo, qué tal han gastado su tiempo para traer la serie de Chivas, proyecto que no necesita en estos momentos la afición, sino un cuadro más competitivo que pueda buscar títulos. Sólo queda esperar si la plantilla responde positivamente ante las críticas que han aparecido y seguirán.