Chivas no corre como candidato, pero la historia pesará mucho en la Liguilla

Después de tres años, por fin Chivas está cerca de volver a una Liguilla, pero primero deberá enfrentar el repechaje, donde se medirá a Necaxa, conjunto al cual remontó 1-2 durante la fase regular en el Estadio Victoria, aunque obviamente los hidrocálidos han mejorado bastante desde ese cotejo y no serán un rival fácil.

?¡OFICIAL!?



Listo el repechaje:



⚽️ Rayados ? Puebla: BBVA

⚽️ Tigres ? Toluca: Universitario

⚽️ Chivas ? Necaxa: Akron

⚽️ Santos ? Pachuca: TSM



Partido único. Si empatan se van a penales. Los cuatro que ganen pasan a los cuartos de final de la liguilla. pic.twitter.com/ZBrg0mno4N

















— News Zone (@newszonemx) November 9, 2020

Hay altas probabilidades de que el Rebaño Sagrado derrote a los Rayos y obtenga su boleto a la Fiesta Grande y analizando todo lo hecho hasta ahora, se debe ser sincero y aceptar que el equipo está para quedarse en los cuartos de final. Ya pensando muy positivamente, y por cuestión de grandeza, lo mínimo que se le pediría sería arribar a las semifinales porque definitivamente no tiene pinta para poder ser campeón.



Bajo la gestión de Víctor Manuel Vucetich, el Guadalajara mejoró bastante en el aspecto defensivo, pero sigue teniendo un grave problema con la creación y el gol, ya que José Juan Macías no está en su óptimo nivel, mientras Oribe Peralta, Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar han tenido muy poca actividad y, quizás, podrían no ser la solución para acabar con la sequía.

Guadalajara se sigue preparando para el repechaje ante Necaxa



¿Chivas tomará mayor fuerza con el regreso de Vucetich?



— TVC Deportes (@TVCDeportes) November 12, 2020

Sumado a ello, se deben destacar los resultados que tuvieron los rojiblancos con respecto a los invitados a la Liguilla y repechaje, venciendo a Necaxa, Rayados y Tigres, empató con León, Pachuca y Pumas, mientras cayó derrotado frente a Santos Laguna, Puebla, Toluca, América y Cruz Azul, algo muy poco alentador, aparte que no tendrá la ventaja de cerrar en el Estadio Akron y poder pasar por mejor posición en la tabla tras haber quedado séptimo.



Asimismo, para algunos el arco defendido por Raúl Gudiño sigue causando dudas, la defensa central está bien establecida con Hiram Mier como líder, los laterales deberán soltarse más al frente ya que El Rey Midas los tiene muy amarrados, en el mediocampo el aporte de Jesús Molina y Fernando Beltrán sin duda dará mucho de qué hablar, pero seguirá faltando ese ‘punch’ al frente, ya que fueron pocos los intentos directos a portería y más las fallas que tuvieron en las últimas fechas, aunque Uriel Antuna, Isaác Brizuela, Alexis Vega y Ricardo Angulo si han podido entenderse mejor y podrían encontrar tal vez una mejor versión.

A ver que decide Vuce pero la mayoría de los que votaron ayer y hoy, piensan que Vega debería ser "9" aunque otros lo prefieran de falso 9 o más retrasado para aprovechar su disparo de larga distancia. Ojalá moje ante Necaxa. Venga @Chivas!! 2 días ?? pic.twitter.com/E4zJmO1Huo — Lord VanChis ♔♛ (@IvanChis33) November 14, 2020

De cualquier forma, la vela puede estar encendida para toda la nación chiva, pues la última vez que el Campeonísimo se metió a la Liguilla vía repechaje terminó siendo campeón, dejando en el camino al Veracruz, La Máquina, Águilas y Diablos Rojos, mejor ejemplo de que la Fiesta Grande es un certamen aparte y todo puede pasar, sin importar la cantidad de puntos que se hicieron a lo largo de la temporada, aunque eso sí, de fracasar en el intento de llegar a la Liguilla se recordarán más las indisciplinas y escándolos en los cuales cayeron los jugadores a lo largo del Guard1anes 2020.

